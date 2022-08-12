У разі аварії на Запорізькій АЕС вся Європа опиниться під загрозою.

Ситуація, коли російські терористи зі зброєю захопили Запорізьку атомну електростанцію і диктують умови, є неприпустимою.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив в ефірі Радіо НВ.

"Російські терористи захопили ядерний об’єкт на території іншої країни і при цьому вони ж і збирають Радбез ООН... Світ перевернувся, світ зовсім інший став на сьогоднішній день, він не розуміє що відбувається", - заявив він.

Данілов нагадав, що завданням ООН було не допустити жодної великої війни у світі. Разом з тим, на сьогодні йде війна, і замість того, щоб країну-агресора викинути з Радбезу ООН, з ними продовжують спілкуватись.

Він додав, що у разі аварії на Запорізькій АЕС вся Європа опиниться під загрозою.

"Якщо щось станеться, те, що було в Чорнобилі, будуть просто квіточки у порівнянні з тим, що може статись на Запорізькій атомній", - зазначив Данілов.

Крім того, очільник Радбезу вважає, що МАГАТЕ робить недостатньо, аби впливати на ситуацію. Наразі весь світ повинен вимагати від Росії, аби та забрала свої війська і залишила територію України, підсумував Данілов.

Запорізьку АЕС з 4 березня контролюють російські загарбники. Також під окупантами місто-супутник АЕС - Енергодар.

6 серпня з'явилася інформація про те, що російські окупанти могли замінувати ЗАЕС.

Також 6 серпня стало відомо про те, що один з енергоблоків Запорізької АЕС відключений від енергосистеми.

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