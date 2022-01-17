За словами голови МЗС України Дмитра Кулеби, це вияв справжньої дружби.

Данія виділить додаткові 22 млн євро на посилення сектору безпеки України.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Twitter.

"Вдячний колезі та другу Йеппе Кофоду за його вчасний візит на Донбас, який свідчить про солідарність Данії з Україною на тлі неприйнятних погроз з боку Росії. Високо ціную рішення виділити додаткові 22 млн євро на посилення сектору безпеки України. Це вияв справжньої дружби", - написав глава МЗС України.

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Міністр закордонних справ Йеппе Кофод після відвідин лінії зіткнення на Донбасі 16 січня зазначив у себе в Twitter, що Данія повністю підтримує суверенітет України і закликає Росію до деескалації.

"Новий внесок Данії в діяльність з розмінування та програму стабілізації триває", - зазначив Кофод.

Як повідомляв УНІАН, 18 грудня 2021 Україну з робочим візитом відвідала міністр оборони Данії Тріне Брамсен, головним підсумком якого стало поглиблення українсько-данських відносин в оборонній сфері.

Мова йде про підтримку України у стримування агресії РФ, посилення взаємосумісності українського війська з арміями країн-членів НАТО на шляху до інтеграції України до Альянсу та інші.

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