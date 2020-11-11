За словами прем’єр-міністра, громадянам стало простіше достукатися до влади.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, в чому плюси децентралізації для українців.

"Реформа по децентралізації - безсумнівно, одна з найуспішніших. Місцева влада в результаті цієї реформи стала як ніколи сильною. Місцеві громади отримали землю, гроші та повноваження, а разом з ними й відповідальність", - заявив прем’єр в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Сьогодні все на місцях є. Два млн гектарів землі сільськогосподарського значення передали, 509 млрд - це розмір місцевих бюджетів у 2021 році. Вся повнота влади та відповідальність передана головам громад і обраним радам", - зазначив прем’єр.

За його словами, громадянам стало простіше достукатися до влади.

"За великим рахунком, громади стали потужним інструментом з короткою відстанню до влади. Сьогодні кожен член громади знає, куди йти, щоб ставити незручні запитання. Кожен може прийти до обраного ним керівника, і той повинен відповісти на запитання, тому що у нього є гроші і повноваження для управління процесами. Реформа йде більше чотирьох років, і у нас є приклади процвітаючих громад. І є приклади громад, де невдало велося управління, тому були обрані інші керівники, оскільки якщо керівник не здатний вести справи, то його швидко поміняють. На наступних виборах, а то і швидше", - сказав Шмигаль.

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На думку прем'єра, в результаті децентралізації міські голови перестануть займатися політикою.

"Ця реформа - величезний прорив для України. Громади і люди оцінять це найближчим часом. Мери стануть відповідальними господарниками і перестануть займатися політикою, оскільки потрібно управляти господарством. Це найважливіший показник, за яким громада буде оцінювати ефективність місцевого менеджера, а не політика. А політики повинні залишитися на державному рівні, які будуть формувати політичні вектори", - додав Шмигаль.

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Автор: Леся Лещенко