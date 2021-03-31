Президент Володимир Зеленський вніс щорічну декларацію про доходи на посаді глави держави за 2020 рік.
Дані з’явилися на сайті НАЗК.
Зарплата президента за рік склала 336 тисяч гривень, Олени Зеленської у ТОВ «Квартал 95» – 952 тисячі гривень.
Також подружжя отримало дохід від здачі майна «Кварталу» в оренду у сумі 2,4 мільйона гривень. Загалом, за 2020 рік дохід Зеленських склав 22,7 мільйона гривень.
Нерухомість
Читайте такожЗМІ обговорюють листування "слуги", яка хоче "звалити з країни" (фото)У Зеленського в Києві є квартири та низка паркомісць, ще одна квартира – у спільній власності з дружиною Оленою Зеленською. Глава держави також зареєстрував своє проживання у комплексі в «Конча-Заспі». У власності Олени Зеленської – житло в окупованому Криму.
Подружжя Зеленських розділило оренду квартири у Великій Британії на понад 90 квадратів, а з 2015-го стали користуватися маєтком в Італії вартістю 88 589 023 гривень.
Коштовні речі
Зеленський задекларував наручні годинники брендів «BREGUET», «Tag Heuer», «ROLEX»; у першої леді – сережки та каблучки з діамантами від «Graff», наручні годинники «Bovet» та «BREGUET».
Автомобілі
Президент володіє автомобілем «RANGE ROVER» 2016 року випуску, а його дружина – «MERCEDES-BENZ» моделі S 500 4 MATIC 2014 року випуску.
Цінні папери та корпоративні права
У президента та першої леді є облігації на понад 5 мільйонів гривень. Олена Зеленська вказана бенефіціарами компанії Aldorante Limited (Кіпр), FILM HERITAGE Inc (Беліз) і San Tommaso S.R.L. (Італія).
Зеленський володіє патентами на корисні моделі й винаходи, а також правами на торговельні марки.
На банківських рахунках президентського подружжя зберігається 4,7 мільйона гривень, понад 125 тисяч доларів і більш як 10 тисяч євро.
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