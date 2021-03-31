Зеленський володіє патентами на корисні моделі й винаходи, а також правами на торговельні марки.

Президент Володимир Зеленський вніс щорічну декларацію про доходи на посаді глави держави за 2020 рік.

Дані з’явилися на сайті НАЗК.

Зарплата президента за рік склала 336 тисяч гривень, Олени Зеленської у ТОВ «Квартал 95» – 952 тисячі гривень.

Також подружжя отримало дохід від здачі майна «Кварталу» в оренду у сумі 2,4 мільйона гривень. Загалом, за 2020 рік дохід Зеленських склав 22,7 мільйона гривень.

Нерухомість

Читайте такожЗМІ обговорюють листування "слуги", яка хоче "звалити з країни" (фото)У Зеленського в Києві є квартири та низка паркомісць, ще одна квартира – у спільній власності з дружиною Оленою Зеленською. Глава держави також зареєстрував своє проживання у комплексі в «Конча-Заспі». У власності Олени Зеленської – житло в окупованому Криму.

Подружжя Зеленських розділило оренду квартири у Великій Британії на понад 90 квадратів, а з 2015-го стали користуватися маєтком в Італії вартістю 88 589 023 гривень.

Коштовні речі

Зеленський задекларував наручні годинники брендів «BREGUET», «Tag Heuer», «ROLEX»; у першої леді – сережки та каблучки з діамантами від «Graff», наручні годинники «Bovet» та «BREGUET».

Автомобілі

Президент володіє автомобілем «RANGE ROVER» 2016 року випуску, а його дружина – «MERCEDES-BENZ» моделі S 500 4 MATIC 2014 року випуску.

Цінні папери та корпоративні права

У президента та першої леді є облігації на понад 5 мільйонів гривень. Олена Зеленська вказана бенефіціарами компанії Aldorante Limited (Кіпр), FILM HERITAGE Inc (Беліз) і San Tommaso S.R.L. (Італія).

Зеленський володіє патентами на корисні моделі й винаходи, а також правами на торговельні марки.

На банківських рахунках президентського подружжя зберігається 4,7 мільйона гривень, понад 125 тисяч доларів і більш як 10 тисяч євро.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Яна Ставська