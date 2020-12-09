У партії "За майбутнє" наголосили, що обрання голови облради відбувалося із порушенням таємниці голосування і фактичною фальсифікацією бюлетенів.

Депутати Київської обласної ради від фракцій "За майбутнє" та "Європейська солідарність" відмовилися отримувати депутатські посвідчення, оскільки вони підписані "нелегітимним головою облради Олександром Скляровим".

Про це йдеться у заяві Київського обласного осередку партії "За майбутнє" на сторінці у Facebook.

Читайте такожУ "За майбутнє" прокоментували кулуарне призначення голови Київської облради від "Слуги народу""У зв’язку з тим, що була подана позовна заява щодо визнання протиправними виборів голови обласної ради, ми відмовляємося отримати депутатські посвідчення, підписані нелегітимним Олександром Скляровим. У позовній заяві йдеться про те, що під час обрання голови ради відбулося два кримінальних порушення регламенту і законодавства України", - зазначається у повідомленні.

У партії "За майбутнє" наголосили, що обрання голови облради відбувалося із порушенням таємниці голосування і фактичною фальсифікацією бюлетенів.

"По-перше, порушено принцип таємного голосування, передбачений регламентом і ч.1 ст.55 ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні". По-друге, було грубо порушено положення регламенту (п.12. ст. 25) про бюлетень, у якому чітко зазначено, що до нього включаються усі висунуті кандидатури. А нашого кандидата не включили", - йдеться у заяві.

Депутати Київради вимагають "визнати протиправним та скасувати рішення Київської обласної ради щодо обрання її голови й призначити повторну процедуру обрання".

У партії нагадують, під час голосування за кандидатуру голови Київської обласної ради Ярослав Москаленко з фракції "За майбутнє" набрав 42 голоси підтримки при необхідних 43-х. А коли мало відбутись повторне голосування, депутати від фракцій "Слуга народу", ОПЗЖ та "Батьківщина" покинули зал засідань. Згодом керівництво цих трьох фракцій не повідомило представникам інших партій і провело таємне засідання. На ньому вони прийняли одноосібне рішення про продовження сесії 27 листопада, де головою облради було обрано Олександра Склярова з партії "Слуга народу". Водночас під час голосування кандидатуру Ярослава Москаленка не включили в бюлетень. Депутати фракції "За Майбутнє" та "Європейської солідарності" в знак незгоди покинули зал засідань. Остаточне рішення ухвалить суд.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН