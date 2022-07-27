Данілов також нагадав про конференції, які проводять прибічники розділення Росії на окремі держави.

Результатом війни Росії в Україні буде деколонізація території країни-окупанта.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря РНБО Олексія Данілова під час телемарафону.

"Вона (Росія, - ред.) позбавиться тих колоній, які вона захапала свого часу собі, колонізувала цілі народи, позбавила їх мови, історичної давнини. В результаті цієї нахабної війни, яку вона розв'язала на нашій території, вона буде всього цього позбавлена", - впевнений він.

Данілов також нагадав про конференції, які проводять прибічники розділення Росії на окремі держави, зокрема про ту, що нещодавно пройшла в Празі.

Раніше російський юрист і правозахисник Марк Фейгін говорив що РФ неминуче розпадеться в разі обвалення владних інститутів.

Нагадавши, Росія вдерлася в Україну рано вранці 24 лютого. Противник спочатку обстрілював військові об'єкти, а потім атакував і цивільну інфраструктуру. За відомостями влади нашої країни, лише в одному Маріуполі загинули понад 20 тисяч осіб.

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