Раніше нардепи говорили, зокрема, про можливість позачергового засідання щодо ситуації із ДТП за участю нардепа Трухіна.

На сьогодні не подано до парламенту підписів для проведення позачергових засідань.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, відповідаючи на запитання журналістів з приводу заслуховування на ініційованому позачерговому засіданні представників правоохоронних органів щодо розслідування про ДТП за участю народного депутата Олександра Трухіна.

Стефанчук зазначив, що до нього зверталися за підписними листами три або чотири ініціативні групи, але поки ніхто не надав підписів, які необхідні в кількості 150, про скликання позачергового засідання.

Коментуючи ситуацію щодо Трухіна, Стефанчук сказав:

"Будь-хто, хто здійснює кримінальний злочин, і вина якого доведена в суді, рішення якого набрало чинності, повинен нести юридичну відповідальність. Тут не мають значення ані прізвище, ані регалії".

При цьому він наголосив, що важливо, аби депутати не робили на таких ситуаціях "політичний хайп" - ці справи мають розслідувати правоохоронні органи.

Як повідомляв УНІАН, 4 лютого народний депутат від "СН" Юлія Гришина повідомила, що Верховна Рада 14 лютого може зібратися на позачергове засідання.

Того ж дня народний депутат від "Голосу" Роман Лозинський повідомив, що депутати збирають підписи за проведення позачергового засідання ВР для розгляду проекту постанови про звільнення Сергія Шкарлета з посади міністра освіти та науки (№4525).

Також раніше лідер фракції "СН" Давид Арахамія ініціював проведення позачергового засідання ВР, на якому мали б заслухати інформацію керівників правоохоронних органів щодо розслідування кримінальних проваджень проти народних депутатів.

10 лютого речниця фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук повідомила, що в Раді зібрали підписи за проведення позачергового засідання.

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