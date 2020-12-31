Глава МЗС заявляє, що Україна прагне дуже динамічних і драйвових відносин з США.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляє, що Україна чекає від нової адміністрації Джо Байдена після його інавгурації на посаду президента США "рок-н-ролу".

Про це Кулеба заявив в інтерв'ю ТСН.

"Ми очікуємо рок-н-ролу. Ми хочемо дуже динамічних і драйвових відносин зі Сполученими Штатами. Америка й Україна є стратегічними партнерами. Це офіційно і фактично так. Тому нам потрібно додавати ще більше звуку до цієї пісні стратегічного партнерства. У нас є безпека. Це стовідсотковий пріоритет. У нас є трансформація України. Це те, де США можуть нам серйозно допомогти у зміцненні країни зсередини", - наголосив Кулеба.

Ще одним пріоритетом розвитку відносин зі США глава МЗС назвав реалізацію реформ.

Читайте такожКулеба про запрошення Зеленського на інавгурацію Байдена: ще ніхто в світі не отримав

"І третє питання - це наші відносини в економічній сфері - інвестиції в Україну, торгівля на світових ринках. Тому за цими трьома напрямами ми будемо пріоритетно працювати. Лише цим наші відносини не вичерпуються. Там величезний обсяг. Але ви запитали про три пріоритети, тому це вони", - додав міністр закордонних справ.

Вибори президента США: перемога Байдена

3 листопада у США відбулися вибори президента, на яких Джо Байден переміг Дональда Трампа.

Результати виборів президента 6 січня має формально затвердити Конгрес США.

20 січня відбудеться інавгурація Байдена.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Віталій Саєнко