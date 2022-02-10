Такий крок буде на користь нацбезпеці США, вважають вони.

16 американських сенаторів виступили за надання Україні доступу до їхніх розвідувальних даних у зв'язку зі збільшенням військової присутності Росії на кордоні.

Звернення опубліковане на сайті Сенату США.

Підписанти згодні з тим, що існує нагальна необхідність надати Україні інструменти, потрібні для відбиття чи захисту від подальшої російської агресії.

"Володимир Путін загрожує свободі та безпеці українського народу, і вони продемонстрували свою готовність вжити заходів для захисту свого суверенітету, свободи та демократично обраного уряду", - зазначають сенатори.

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У зв'язку зі збільшенням військової присутності Росії на кордоні з Україною вони виступають за надання Україні доступу до розвідданих США.

"Ми просимо, щоб Сполучені Штати якнайповніше ділилися розвідданими з Україною. Росія є агресором, і ми маємо озброїти Україну критичною інформацією, необхідною для захисту своєї країни", - пишуть вони.

Сенатори наголошують, що такий крок буде на користь нацбезпеці США, а також союзників та партнерів країни у регіоні.

"Загрози Росії Україні — це загроза демократіям у всьому світі, і ми закликаємо вас зробити все можливе, щоби підтримати Україну в цей критичний момент", - резюмують підписанти.

Раніше стало відомо, що розвідка Сполучених Штатів отримала дані про план Росії сфабрикувати привід для вторгнення в Україну з використанням фейкового відео. За сценарієм, у ролику росіяни хотіли зобразити "напад українських військових" або на територію РФ, або на російськомовне населення на Донбасі.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що Сполучені Штати Америки передали інформацію про це Україні.

Як раніше повідомляв УНІАН, міжнародні партнери, зокрема США, надали Україні понад тисячу тонн оборонної зброї та військового обладнання. Як наголосив голова МЗС, рекордні обсяги підтримки мають важливе політичне значення, оскільки посилюють позицію України за столом переговорів.

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