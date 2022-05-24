За словами дипломата, Європа побоюється реакції Росії на перемогу України та її вступ до ЄС.

Країни так званої старої Європи побоюються перемоги України у війні проти Росії, оскільки вони втратять свій геополітичний статус.

Про це в інтерв'ю Радіо НВ заявив міністрзакордонних справ України у 2014-2019 роках Павло Клімкін.

"Це не все, що їх турбує, але це одна із серйозних причин — відродження Центральної Європи, їх вплив у Європі та ЄС. Ось зараз обговорюється вступ України до ЄС, надання нам кандидатського статусу в кінці червня. Які основні у нас сьогодні виклики? Це переконати французів, німців", - заявив дипломат.

За словами Климіна, Європа побоюється реакції Росії на перемогу України та її вступ до ЄС.

"Які у них проблеми з нашим кандидатством? Перше - можлива реакція Росії. Їх продовжують шантажувати: "А ви пам'ятаєте, що було у 2013-2014?" Тоді Путін шантажував Януковича тільки за Угодою про асоціацію, а зараз йдеться про вступ. Друге: а що робити з Україною, яка одночасно в чомусь слабка, а в чомусь фантастично сильна? Це все побачили, всі розуміють, що ця емоція на перемогу збережеться. І, звичайно, геополітика: як тоді почуватиметься стара Європа? Тоді буде баланс в Європі між старою і новою. Чи хочуть цього в Парижі? Я далеко не впевнений", - зазначив Клімкін.

Клімкін та війна в Україні:

18 травня 2022 року Клімкін заявив про те, що вступ Швеції та Фінляндії в НАТО – удар під дих для Путіна.

28 квітня 2022 року Клімкін заявив про те, що роздуваючи ситуацію в Придністров'ї, Росія готує новий плацдарм для наступу на південь України. Кремль, ймовірно, буде намагатися висаджувати там десант і здійснювати теракти.

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