Ідея про постачання зброї Україні вимагає обережності, так само як і слова, які тільки радують Кремль і ображають Київ.

Ні, Берлін не буде постачати зброю Україні. Такою була відповідь міністра закордонних справ Німеччини Гайко Мааса на заклики українського президента Володимира Зеленського, які він озвучив в інтерв'ю для Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Тепер ця ж німецька газета пише, що реакція голови німецького МЗС була такою ж передбачуваною, як грім після блискавки. Причина нібито в тому, що "конфлікт" між Україною і Росією не можна вирішити військовими методами, лише політичними. І це музика для вух у Москві.

"Там добре знають, що це порожня перелякана фраза. За нею стоїть страх, що Кремль прислухається до свого переконання в тому, що він здатен досягти всіх своїх цілей за допомогою зброї, і буде поводитися ще менш стримано", - йдеться в статі.

Читайте такожDie Zeit: Реальність змушує Німеччину подумати про зброю для УкраїниСаме тому Захід не хоче давати Москві "привід" для майбутньої агресії, наприклад, даючи Києву зброю (для самооборони). Це б межувало з образою Володимира Путіна.

"Можна подумати, що йому взагалі потрібне якесь виправдання для його авантюр! До цього часу Захід не зміг відговорити Путіна від його "реконкісти" чи змусити його відмовитися від вже завойованих територій. Ніхто вже майже й не згадує про Крим", - пише видання.

Однак, Маас запевнив Київ, що Німеччина "підтримує його в захисті територіальної цілісності й непорушності". Перш ніж почати постачати зброю туди, де триває війна, справді потрібно все добре обдумати. Але підміна дешевими й порожніми словами зброї для країни, яка роками страждає від війни - це не просто вирок для закордонної політики. Це ще й насмішка, на яку лідер "Зелених" Роберт Хабек вже вказав.

Німецька зброя для України: чому про це говорять?

Першим тему військової допомоги для України підняв лідер партії «Зелених» Роберт Хабек. За його словами, Києву «важко відмовити» в озброєнні, яке йому потрібне для самозахисту.

Ці його слова спровокували серйозну дискусію в Берліні. Хабека розкритикували політичні суперники, а також деякі «Зелені». Адже він фактично відступив від давнього принципу пацифізму, якого дотримується партія. Хабек пояснив, що мав на увазі оборонні й нелетальні засоби, такі як прилади нічного бачення й техніку для евакуації поранених.

Після цього у «таборі» канцлера Ангели Меркель теж заговорили про потребу озброїти Україну. Однак, там наголосили, що Україні потрібно більше, ніж нелетальна військова техніка. Зокрема, в ХДС/ХСС вказали на ослаблені українські ВМС і ВПС.

На тлі цих дебатів міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас відкинув заклики озброїти Україну. Він наголосив, що конфлікт на Донбасі можна вирішити лише політичними методами.

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Переклад: Лесь Димань