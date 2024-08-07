Напередодні стало відомо, що Гаспар Ное навідався у Росію на запрошення представників путінського режиму.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак назвав "дуже дивною" позицію французького режисера Гаспара Ное, який полетів до Москви на запрошення представників путінського режиму. Про це йдеться у Telegram Єрмака.

"Дуже дивна позиція французького режисера Гаспара Ное. Україну сьогодні підтримує весь цивілізований світ, французький народ та лідер Еммануель Макрон. Як можна приїздити в Росію, яка викрадає і вбиває дітей, здійснює акти геноциду проти українців щодня, і розважатися на запрошення російського режиму? Навіщо?", - написав він.

Єрмак наголосив на важливості того, що Росія повинна бути в культурній і системній ізоляції зараз. "Не можна давати жодного шансу агресору", - зазначив він.

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Гаспар Ное у Москві - що відомо

Днями стало відомо, що французький і аргентинський кінорежисер та сценарист Гаспар Ное перебуває у Москві. Про це свідчили численні світлини та повідомленні російських телеграм-каналів. Одне з видань опублікувало його світлини на Червоній площі та інформувало, що режисер приїхав для участі зокрема у "закритому заході".

Сам Ное візит до Москви не коментує. Водночас у мережах з’явились фото Ное з московських нічних клубів.

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