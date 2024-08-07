Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак назвав "дуже дивною" позицію французького режисера Гаспара Ное, який полетів до Москви на запрошення представників путінського режиму. Про це йдеться у Telegram Єрмака.
"Дуже дивна позиція французького режисера Гаспара Ное. Україну сьогодні підтримує весь цивілізований світ, французький народ та лідер Еммануель Макрон. Як можна приїздити в Росію, яка викрадає і вбиває дітей, здійснює акти геноциду проти українців щодня, і розважатися на запрошення російського режиму? Навіщо?", - написав він.
Єрмак наголосив на важливості того, що Росія повинна бути в культурній і системній ізоляції зараз. "Не можна давати жодного шансу агресору", - зазначив він.
Гаспар Ное у Москві - що відомо
Днями стало відомо, що французький і аргентинський кінорежисер та сценарист Гаспар Ное перебуває у Москві. Про це свідчили численні світлини та повідомленні російських телеграм-каналів. Одне з видань опублікувало його світлини на Червоній площі та інформувало, що режисер приїхав для участі зокрема у "закритому заході".
Сам Ное візит до Москви не коментує. Водночас у мережах з’явились фото Ное з московських нічних клубів.