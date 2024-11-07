Франк-Вальтер Штайнмаєр закликав усі сторони "діяти відповідально".

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр готовий розпустити парламент країни і оголосити нові вибори до Бундестагу. Про це він заявив на пресконференції у четвер, повідомляє Reuters.

Видання нагадує, що ця заява пролунала після розпаду тристоронньої коаліції на чолі з канцлером Олафом Шольцем. При цьому глава ФРН закликав усі сторони "діяти відповідально".

"Зараз час не для тактики та хитрощів, а для розуму та відповідальності", - підкреслив Штайнмаєр.

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Як відомо, Шольц заявив, що готовий до голосування щодо вотуму довіри уряду. Лише після ухвалення негативного рішення з цього питання Штайнмаєр має право призначити нові вибори.

Розпад коаліції в Німеччині

Як повідомляв УНІАН, у Німеччині розпалася урядова коаліція після того, як канцлер Олаф Шольц звільнив міністра фінансів Крістіана Лінднера. Згодом віце-канцлер Роберт Хабек заявив про розпад правлячої коаліції.

Після цього Лінднер розповів про сварку з Шольцом. За його словами, він пропонував передати Україні те, що їй найбільше необхідно для ефективного захисту від Росії, - крилаті ракети Taurus.

Як сказав Лінднер, Шольц категорично відкинув цю пропозицію і натомість повідомив про звільнення міністра з посади.

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