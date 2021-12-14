Путін поскаржився французькому лідеру, що Україна нібито порушує мінські угоди.

Президент Франції Еммануель Макрон і президент Росії Володимир Путін провели телефонну розмову під час якої обговорили Україну.

Про це повідомили у Кремлі.

Путін поскаржився французькому лідеру, що Україна нібито порушує мінські угоди. За його словами, Київ начебто загострює обстановку на лінії зіткнення при "потуранні ряду західних країн", які до того ж "накачують Україну сучасною зброєю".

Читайте такожНайбільше опитані українці довіряють президенту Польщі, найменше – ПутінуКрім того, Путін вже традиційно заявив про необхідність вироблення юридично зафіксованих гарантій, які виключили б вступ України до НАТО.

Водночас французька сторона деталей переговорів Макрона та Путіна наразі не оприлюднила.

Як повідомляв УНІАН, Макрон планував поговорити з Путіним і Зеленським на тлі загрози нового нападу РФ.

Сьогодні, 10 грудня, Зеленський провів телефонну розмову з Макроном. Президенти обговорили безпекову ситуацію навколо України.

Зеленський подякував Франції за своєчасну підтримку України під час нещодавнього загострення ситуації.

Зі свого боку Макрон відзначив виважену позицію нашої країни на тлі військової ескалації з боку Росії.

Тоді ж стало відомо, що Зеленський зустрінеться з Макроном 15 грудня в Брюсселі.

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Автор: Марта Гичко