На думку Путіна, "ці активи СРСР належать Росії".

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Україна нібито не повернула РФ закордонні активи колишнього Радянського Союзу.

Про це він розповів у пропагандистському фільмі "Росія. Новітня історія", який вийшов на провладному телеканалі "Росія 1", інформує "Інтерфакс-Росія".

Читайте такожСБУ розсекретила та опублікувала документи, що викривають репресії СРСР у Криму"1993 року ми взяли на себе зобов'язання погасити всі борги колишнього Радянського Союзу, за всі колишні союзні республіки з розрахунку на те, що нам ці республіки передадуть закордонні активи колишнього Радянського Союзу. Борги ми за всіх погасили, але далеко не всі виконали ось це зобов'язання про передавання нам закордонних активів. Наприклад, Україна цього досі не зробила", - сказав російській президент.

За його словами, Росія достроково повністю погасила свої борги перед Лондонським і Паризьким клубами кредиторів.

"Для нас вигідно було достроково погасити борги, тому що ми заощадили на відсотках. Якби гасили відповідно до плану погашення, то ми змушені були б як проценти заплатити $14 млрд, а так ми їх просто заощадили", - наголосив президент РФ.

Нагадаємо, що заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд, обговорюючи тривожні переміщення російських військ в бік кордону України, підтвердила побоювання Вашингтона щодо імовірних намірів Володимира Путіна – відновити Радянський Союз.

Раніше тривоги щодо "нападу на Україну Радянського Союзу" висловив глава Пентагона Ллойд Остін: "Все, що ми робимо, буде зроблено спільно з міжнародною спільнотою. У найкращому випадку ми не побачимо вторгнення Радянського Союзу в Україну".

Схвальне ставлення Путіна до Радянського Союзу для міжнародної спільноти не є секретом. За час його президенства в РФ почали стрімко культивувати спадок СРСР й окремих "червоних" діячів.

Уряди країн Європи непокоять спроби Кремля переписувати світову історію, замовчуючи злочини радянської окупації. Так, президент Франції Еммануель Макрон в лютому 2020 року звинуватив главу Кремля у спробі переписати історію Другої світової.

У своїй пропагандистській статті, опублікованій у липні 2021 року, Путін називав росіян та українців "одним народом", посилаючись нібито на спільну історію, мову і віру.

У Європі агресорами вважають і нацистську Німеччину, і більшовицький СРСР – згідно з пактом Молотова-Ріббентропа. У Москві ж кажуть, що пакт дозволив СРСР відтягнути початок нацистського вторгнення і підготувати до війни армію.

Видання Bild у березневій статті у 2018 році зазначало, що Володимир Путін відродив культ Сталіна в Росії. Російські історіографи ніби не помічають жертв кривавого диктатора, а тільки вихваляють його "героїчні подвиги".

У Росії замовчують вбивства козаків, переслідування і переселення національних меншин, Голодомор в Україні, ініційований радянською Москвою, розстріли, тортури та ув'язнення в ГУЛАГу представників духовенства і творчої інтелігенції.

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Автор: Марта Гичко