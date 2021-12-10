Лідери держав продовжать обговорення під час зустрічі у Брюсселі, 15 грудня.

У президента Володимира Зеленського розкрили деталі телефонної розмови з президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном.

Як повідомляється на сайті глави Української держави, президенти обговорили безпекову ситуацію навколо України.

Зеленський подякував Франції за своєчасну підтримку України під час нещодавнього загострення ситуації.

Зі свого боку Макрон відзначив виважену позицію нашої країни на тлі військової ескалації з боку Росії.

"Було обговорено безпекову ситуацію на Донбасі. Окрему увагу лідери приділили питанням розблокування переговорного процесу в нормандському форматі. Президент України відзначив готовність нашої держави продовжити активну роботу в межах нормандської четвірки", - йдеться у повідомленні.

Сторони також наголосили на необхідності відновлення ефективної роботи Тристоронньої контактної групи.

Президент Франції висловив підтримку важливих ініціатив України в ТКГ щодо повернення до повноцінного режиму припинення вогню, звільнення незаконно утримуваних осіб та відкриття КПВВ.

Читайте такожПрезидент Франції запропонував реформувати Шенгенську зонуКрім того, глави держав обговорили питання європейської енергетичної безпеки, зокрема негативного впливу проекту "Північний потік – 2". Президент України зазначив, що цей проект становить особливу загрозу для енергетичної безпеки європейських держав.

Обидва президенти наголосили на важливості диверсифікації постачання енергоносіїв до Європи, зокрема за рахунок скрапленого природного газу.

Крім того, зазначається, що Макрон позитивно оцінив зусилля Зеленського у впровадженні важливих реформ в Україні та підтвердив готовність французької сторони всіляко сприяти цим зусиллям.

Лідери домовилися продовжити обговорення вказаних питань під час зустрічі у Брюсселі 15 грудня.

Як повідомляв УНІАН, Макрон планував поговорити з Путіним і Зеленським на тлі загрози нового нападу РФ.

Сьогодні, 10 грудня, Зеленський провів телефонну розмову з Макроном. Переговори президента Франції з Путіним відбудуться наступного тижня.

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Автор: Антоніна Доломанжи