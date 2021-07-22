Глава МЗС вважає, що не треба розцінювати німецько-американську заяву стосовно "Північного потоку-2" як кінець історії.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба переконаний, що ще існують можливості захищати інтереси України після домовленості Сполучених Штатів Америки і Німеччини стосовно завершення побудови російського газопроводу "Північний потік-2".

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба сказав під час спільного з міністром зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петром Сійярто підходу до преси в зоні ООС.

"Що стосується "Північного потоку-2", то гра вчора не завершилася. Вчора гра з основного часу просто була переведена в овертайм, але в нас ще є два тайми, якщо треба, то і серія післяматчевих пенальті для того, щоби захистити максимально національні інтереси України. Тому не треба розцінювати німецько-американську заяву як кінець історії. Ще попереду дуже багато речей", - наголосив Кулеба.

Зокрема, глава МЗС зазначив, що після завершення побудови російського "Північного потоку-2" постане питання сертифікації і страхування газогону.

"І головне - дуже багато питань щодо того, як власне виконуватимуться ті речі, які записані у вчорашній німецько-американській заяві", - заявив міністр.

Угода США і Німеччини щодо "Північного потоку-2"

Посольство США в Україні оприлюднило спільну заяву США та Німеччини щодо підтримки України, Європейської енергетичної безпеки та загальних кліматичних цілей.

Згідно з домовленостями, США і ФРН обіцяють не допустити використання Росією енергоносіїв як зброї проти України.

Німеччина має намір призначити Спеціального посланника для підтримки переговорів між Україною і Російською Федерацією про продовження транзиту російського газу через територію України в Європу на термін до 10 років.

Німеччина заснує "Зелений фонд" для України і заохочуватиме залучення іноземних інвестицій у розмірі до 1 мільярда доларів. Також Німеччина має намір розвивати двосторонні енергетичні проекти з Україною.

У відповідь на це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що Україна ініціює консультації з Європейською Комісією та Німеччиною через загрозу безпеці, яку створює газопровід "Північний потік-2".

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром". Фінансують проект європейські компанії - французька Engie, австрійська OMV, британсько-Нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

Газопровід "Північний потік-2" побудований вже на 98%. Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з уже наявним "Північним потоком-1".

Спорудження газопроводу призупинялося через введені США санкції проти компаній-підрядників, проте в лютому 2021 року відновилося. Nord Stream 2 AG вирішив добудувати його своїми силами.

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Автор: Віталій Саєнко