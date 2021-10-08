Раніше подібним вчинком відзначився нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива.

Депутат Харківської міськради, голова обласної організації ОПЗЖ, Андрій Лесик привітав президента країни-агресора Володимира Путіна з днем народженням.

Відповідне привітання Лесик виклав у Facebook.

7 жовтня 1952 року у місті Ленінград народився президент Російської Федерації Володимир Володимирович Путін. Вітання з Харкова президенту Росії! Побажання здоров’я, любові й удачі", – написав політик.

До свого поздоровлення Лесик прикріпив великий портрет глави Кремля.

Водночас у коментарях користувачі такий допис чиновника не оцінили. Депутату нагадали про війну на Донбасі, розв’язану Росією за президентства Путіна, й окупований Крим.

Раніше схожим привітанням оскандалився нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива. У коментарі журналістам парламентар пояснив, що поважає Путіна як "чоловіка", а не тільки як політика.

Також Кива не зміг відповісти, хто ж на Донбасі – агресор.

"Мирний" Путін: що відомо

Путін прийшов до влади у 1999 році, відтоді офіційно покидав крісло президента лише раз – обмінявшись посадами зі своїм другом Дмитром Медведєвим. У 2020 році уряд Росії дозволив анулювати всі президентські терміни, фактично надавши йому можливість обиратися главою РФ необмежену кількість разів.

За час каденції Путіна Росія вторглася до Грузії у 2008 році, дестабілізувавши регіони Південної Осетії та Абхазії.

Протести у 2012 році через порушення на виборах до парламенту ознаменувалися ініційованими Кремлем обмеженнями політичної свободи, посиленням традиціоналізму й консерватизму.

Після зміни влади в Україні у 2014 році Росія анексувала Крим, підбурила мешканців Донбасу до сепаратизму й ввела своїх військових на схід України, розпочавши непроголошену війну.

У 2015 році Росія стала активним учасником громадянської війни в Сирії на боці Башара Асада, а з 2016 розгорнула широкомасштабну кампанію гібридної війни, спрямованої на підрив західних демократій, зокрема шляхом впливу на президентські вибори в США.

Запроваджені проти Росії міжнародні санкції разом із падінням цін на нафту посилили і без того сумнівні фінансові перспективи країни. Втім, економічні проблеми, корупція та скандал зі Скрипалями мало вплинули на імідж Володимира Путіна, якого вкотре переобрали у 2018.

Експерти та правозахисні організації критикують поточний російський режим за переслідування та ув'язнення політичних опонентів, обмеження свободи преси, відсутність вільних і чесних виборів.

Автор: Яна Ставська