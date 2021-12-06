Вольґанґ Ішинґер переконаний, що ціна такої війни була б для Москви вищою, ніж потенційна вигода.

Глава Мюнхенської конференції з безпеки (MSC), німецький дипломат Вольґанґ Ішинґер заявив, що початок повномасштабної війни Росії з Україною сьогодні є малоймовірним, оскільки ціна за неї була б для Москви вищою, ніж потенційна вигода.

Про це він заявив в інтерв'ю німецькому діловому виданню Handelsblatt.

Ішинґер переконаний, що президента РФ Володимира Путіна "вже давно переслідує страх, що Америка все ще хоче зробити Україну і Грузію членами НАТО".

"Це для Росії - червона лінія. Ми не можемо сказати, що Україна і Грузія ніколи не стануть членами НАТО. Але ми могли б дати Україні зрозуміти - орієнтуйтеся в довгостроковій перспективі трохи на фінів. Фінляндія - член ЄС, але не НАТО", - зазначив Ішинґер.

Дипломат похвалив позицію нової урядової коаліції в Німеччині щодо ситуації в Україні та Білорусі.

Читайте також"Покараємо росіян, якщо вони сунуться": розвідник висловився про можливе вторгнення РФПри цьому глава MSC переконаний у необхідності ведення діалогу між ЄС та РФ. На його думку, новому уряду ФРН варто виступати за діалог між ЄС і НАТО, з одного боку, і Москвою - з іншого.

"Адже це гротескно: США та Росія ведуть інтенсивні переговори про роззброєння та стратегічну безпеку, а між ЄС та Росією - повна тиша. Ми занадто дозволяємо нашим власним партнерам по ЄС зв'язувати нам руки. Діалог із Москвою був би неправильним тільки тоді, коли його можна було б інтерпретувати як ознаку слабкості".

Ситуація на кордоні й можлива агресія РФ

11 листопада Bloomberg опублікувало статтю, в якій говорилося про ризики повномасштабного нападу Росії на Україну. В агентстві зазначили, що в колах американських і європейських дипломатів серйозно схвильовані нинішнім переміщенням російських військ у бік кордону України.

У самій Москві це заперечують, називаючи осінню передислокацію військ "демонстрацією сили".

На початку листопада в західних ЗМІ почала з'являтися інформація з посиланням на дані супутникових знімків про активне переміщення російських військових до кордону з Україною.

При цьому, в Міноборони України дану інформацію заперечували.

Це вже друга ймовірна хвиля загострення на російсько-українському кордоні з березня 2021 року. Однак, як пише Bloomberg, поки концентрація військ РФ відбувається переважно вночі, тоді як навесні в Кремлі відкрито погрожували наступом, чинячи політичний тиск на Україну, ЄС і США.

Глава вітчизняного МЗС Дмитро Кулеба заявив, що загроза повномасштабного військового вторгнення в Україну з боку Росії дійсно існує, але Київ проводить необхідну роботу для того, щоб такий сценарій не був реалізований.

4 грудня західні розвідники поділилися варіантами дій Росії, якщо Кремль все ж таки зважиться на повномасштабне вторгнення в Україну.

Автор: Марта Гичко