У Харкові Кернеса не бачили з вересня - він лікується від коронавірусу в Німеччині.

Харківський міський голова Геннадій Кернес, якого нещодавно переобрали на новий термін, планує повернутися в місто до старту роботи новообраної міськради. Його заплановано на першу половину грудня.

Про це повідомив спікер міської ради Юрій Сидоренко в ефірі каналу "Україна 24".

Раніше місцева поліція відкрила кримінальну справу за фактом зникнення Кернеса, пізніше закрила її. Заяву правоохоронцям подав харків'янин. У мерії на це відреагували з гумором.

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"Гумор приходить поступово. Адже коли його поховали вперше - було не до жартів. А коли це вже п'ятий або шостий раз відбувається, то інакше як з гумором ставитися до цього неможливо. До першої сесії, яка відбудеться не пізніше середини грудня, він повинен бути тут", - пояснив Юрій Сидоренко.

Хвороба Кернеса: що відомо

З 17 вересня цього року Кернес перебуває на лікуванні в німецькій клініці "Шаріте". Німецькі лікарі рятують його від важкої форми COVID-19 та його наслідків.

На тлі таємничості, якою оточено стан здоров'я Кернеса, регулярно з'являються чутки про його смерть.

Напередодні в мережі з'явилося фото Кернеса з берлінської лікарні.

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Автор: Юрій Годован