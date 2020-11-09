Поліція Харкова відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство (з позначкою "безвісти зниклий") через зникнення мера міста Геннадія Кернеса.
Про це повідомляє Liga.net із посиланням на прес-службу поліції Харківської області.
"Поліцейські Харкова відкрили кримінальне провадження за фактом зникнення міського голови", - сказано в повідомленні.
У поліції розповіли, що з відповідною заявою до них звернувся керівник однієї з громадських організацій. "Він зазначив, що із 61-річним чоловіком відсутній зв'язок і його місцезнаходження невідоме", - повідомили в поліції.
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9 листопада поліція відкрила справу за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) з позначкою "безвісти зниклий" КК.
Наразі інформація перевіряється, встановлюються всі обставини події, зазначили в поліції.
Пізніше в поліції видалили повідомлення з сайту і соцмереж.
У відповідь на це прес-секретар Харківської міськради Юрій Сидоренко написав у Facebook, що місцеперебування Кернеса "загальновідоме" - він госпіталізований в Німецьку клініку"Шаріте".
"Напевно, у поліції є справи серйозніші. Наприклад, знайти тих, хто відрізав голови у судді Трофімову і його сину. Або розкриття справи журналіста Климентьєва, якій вже 10 років. Але ні. Ми шукаємо людину, чиє місцезнаходження і причини місцезнаходження саме там загальновідомі", - написав Сидоренко.
За його словами, Кернеса шукають "за наводкою" колишнього кандидата в депутати Харківської міськради Анатолія Родзинського, який раніше поширив інформацію про те, що Геннадій Кернес нібито переніс інсульт, в результаті якого втратив здатність говорити.
Місцеві вибори в Україні: новини Харкова
- Чергові місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня. Вони проходили за пропорційною системою з відкритими списками.
- 4 листопада Геннадія Кернеса офіційно оголосили обраним міським головою Харкова за результатами виборів.
- З 17 вересня цього року Кернес перебуває на лікуванні в німецькій клініці "Шаріте". Німецькі лікарі рятують його від важкої форми COVID-19 і його наслідків.
- На тлі таємничості, якою оточений стан здоров'я Кернеса, регулярно з'являються чутки про його смерть.
- Перший заступник мера Харкова Ігор Терехов повідомив, що Кернес повинен повернутися до сесії новообраної міськради, яку необхідно провести до 20 грудня.
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