У Харківській міськраді заявили, що місцеперебування Геннадія Кернеса "загальновідоме".

Поліція Харкова відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство (з позначкою "безвісти зниклий") через зникнення мера міста Геннадія Кернеса.

Про це повідомляє Liga.net із посиланням на прес-службу поліції Харківської області.

"Поліцейські Харкова відкрили кримінальне провадження за фактом зникнення міського голови", - сказано в повідомленні.

У поліції розповіли, що з відповідною заявою до них звернувся керівник однієї з громадських організацій. "Він зазначив, що із 61-річним чоловіком відсутній зв'язок і його місцезнаходження невідоме", - повідомили в поліції.

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9 листопада поліція відкрила справу за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) з позначкою "безвісти зниклий" КК.

Наразі інформація перевіряється, встановлюються всі обставини події, зазначили в поліції.

Пізніше в поліції видалили повідомлення з сайту і соцмереж.

У відповідь на це прес-секретар Харківської міськради Юрій Сидоренко написав у Facebook, що місцеперебування Кернеса "загальновідоме" - він госпіталізований в Німецьку клініку"Шаріте".

"Напевно, у поліції є справи серйозніші. Наприклад, знайти тих, хто відрізав голови у судді Трофімову і його сину. Або розкриття справи журналіста Климентьєва, якій вже 10 років. Але ні. Ми шукаємо людину, чиє місцезнаходження і причини місцезнаходження саме там загальновідомі", - написав Сидоренко.

За його словами, Кернеса шукають "за наводкою" колишнього кандидата в депутати Харківської міськради Анатолія Родзинського, який раніше поширив інформацію про те, що Геннадій Кернес нібито переніс інсульт, в результаті якого втратив здатність говорити.

Місцеві вибори в Україні: новини Харкова

Чергові місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня. Вони проходили за пропорційною системою з відкритими списками.

4 листопада Геннадія Кернеса офіційно оголосили обраним міським головою Харкова за результатами виборів.

З 17 вересня цього року Кернес перебуває на лікуванні в німецькій клініці "Шаріте". Німецькі лікарі рятують його від важкої форми COVID-19 і його наслідків.

На тлі таємничості, якою оточений стан здоров'я Кернеса, регулярно з'являються чутки про його смерть.

Перший заступник мера Харкова Ігор Терехов повідомив, що Кернес повинен повернутися до сесії новообраної міськради, яку необхідно провести до 20 грудня.

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Автор: УНІАН