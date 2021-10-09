Раніше Кива оскандалився привітанням Путіна з днем народження.

Нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива відреагував на запрошення бійців Збройних сил приїхати до них на Донбасі привітатися з росіянами.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

Ввечері, 8 жовтня, в мережі з’явилося відеозвернення військових до депутата з передової. Бійці були розгнівані вчинком Киви, який вітав Володимира Путіна з днем народженням. І запропонували парламентарю так само "привітатися" з окупантами безпосередньо на фронті.

Чоловіки також попросили побратимів, які зараз вдома, "плюнути у пику" Киві так, як він це зробив зі Збройними Силами: "Хлопці, якщо хтось десь побачить цю наркоманську тварину, ми дуже просимо передайте йому від нас "привіт" і плюньте, за можливості, у морду".

На що Кива звинуватив бійців у тому, що ті нібито передивилися телевізор.

"Хлопці сьомий рік на війні в окопі, і цей окоп сьогодні майже весь їхній світ, а телевізор так і каже, що винен у всьому Путін… Моє завдання як уже політика – забрати їх з окопів і повернути матерям, дружинам і дітям, зупинити війну!" – написав нардеп.

Що передувало

7 жовтня Кива привітав президента країни-агресора Володимира Путіна з днем народження, назвавши його "великим лідером дружнього до України народу". Скандальний член ОПЗЖ заявив, що Путін "повернув своїй країні минуле величчя і повагу у всьому світі".

8 жовтня нардеп уточнив, що вітав насамперед "чоловіка", якого поважає. При цьому, у коментарі журналістам, Ілля Кива не зміг відповісти на питання щодо окупації Криму та війни на Донбасі.

Ввечері, 8 жовтня, нардеп Роман Лозинський звернувся до СБУ, Мін'юсту та РНБО з вимогою заборонити діяльність "Опозиційної платформи – За життя" на території України і притягнути причетних у підриві нацбезпеки осіб до відповідальності.

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Автор: Віолетта Орлова