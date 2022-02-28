Підземні станції метро працюватимуть як укриття цілодобово.

У Києві з 28 лютого 2022 року громадський транспорт, торгові мережі, магазини та аптеки будуть закінчувати роботу не пізніше 19:00, а починати – не раніше 08: 00.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації.

Підземні станції метро працюватимуть як укриття цілодобово.

У КМДА нагадали, що з 28 лютого комендантська година в Києві - з 20:00 до 07:00.

"Наголошуємо, що в комендантську годину суворо заборонено пересуватися містом. Під час комендантської години вийти з дому можна тільки в разі оголошення повітряної тривоги, щоб пройти в найближче укриття. Цивільні особи, які будуть перебувати на вулиці в період комендантської години без спецпропуску, будуть вважатися членами диверсійно-розвідувальних груп противника", - в черговий раз нагадують жителям міста.

З 28 лютого пересуватися містом в комендантську годину можуть виключно ті, хто має спецпропуски нового зразка військового коменданта міста Києва.

Перепустки видаються тільки для транспорту. Пересуватися пішки в комендантську годину - суворо заборонено.

Війна проти України:

Нагадаємо, 24 лютого Російська Федерація вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти захоплюють не тільки військові частини, аеропорти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україна.