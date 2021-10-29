У 2019-му лікар готовий був стати радником будь-якого новообраного президента.

Відомий український лікар та Youtube-блогер Євген Комаровський вважає, що чинний президент Володимир Зеленський у передвиборчих перегонах в 2019 році використав його виключно для піару.

Про це в інтерв’ю УП розповів Комаровський, відповідаючи на питання журналістів, чому лікар не приєднався до Зе!Команди.

Він пояснює, що з 2010 року – відколи він став популярним – став отримувати пропозиції від різних політиків: "Багато політиків та політичних сил хотіли, щоби я був з ними".

Ці люди, продовжує Комаровський, не приховували, що чекають від відомого телеведучого тільки те, щоби той постояв з ними поряд.

Читайте такожДружина Шуфрича прищепилась російською вакциною "Спутник V", але потім обрала іншу"Так що Володимир Олександрович не перший і не останній. Я сподівався, що людина, з якою у мене були дружні відносини, стане винятком. Проте він винятком не став. Він використав мене виключно для піару у тій ситуації", – сказав Комаровський.

Він нагадав, що у 2019-му був готовий стати радником президента, але не особисто Зеленського, а президента.

"Тобто, мої поради не будуть залежати від особи президента. Мої поради визначаються медичною наукою і більш нічим", – уточнив телеведучий.

На зауваження журналістів, чи не вважає Комаровський, що в той момент Зеленський побачив у ньому конкурента, лікар відповів: "Який я йому конкурент? Я у президенти не збираюся".

Після виборів президент пропонував Комаровському піти в депутати.

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Автор: Яна Ставська