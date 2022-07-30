Це не сильно вплине на жорстокість санкцій щодо Росії.

Офіційна представниця Держдепартаменту США Андреа Калан заявила, Конгрес США працює над встановленням критеріїв для можливого визнання РФ країною-спонсором тероризму.

Про це йшлося в ефірі марафону FreeДОМ.

"Коли йдеться про спонсорування тероризму, ... існують критерії. Нам потрібно встановити ці критерії, щоб назвати країну спонсором тероризму. Наш Конгрес встановить ці критерії", - сказала вона.

Калан також зазначила, що це не сильно вплине на жорстокість санкцій щодо Росії.

"І, як сказав Блінкен, якщо РФ буде визнана спонсором тероризму, це не сильно змінить санкції проти неї. Тому що ті ж санкції, найсильніші санкції, які вже існують, вони схожі на ті санкції, які застосовуються, коли країна визначається спонсором тероризму", - додала представниця Держдепу.

Як повідомлялося раніше, Сенат США прийняв резолюцію, яка закликає Державний департамент визнати Росію державою-спонсором тероризму. Резолюцію ухвалили одноголосно під час голосування 27 липня.

Президент Зеленський подякував американським сенаторам, які одноголосно схвалили резолюцію.

Глава держави наголосив, що ніхто в світі не вкладається в тероризм більше, ніж Росія, і немає ніякої раціональної причини, щоб юридичної реакції на це не було.

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