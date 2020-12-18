На її переконання, конституційну кризу можна врегулювати.

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен вважає, що кризу, викликану рішеннями Конституційного суду України щодо антикорупційних органів, можна подолати шляхом судової реформи.

Читайте такожВисновки "Венеціанки" ляжуть в основу законопроектів щодо реформування КСУ – СтефанішинаЯк передає кореспондент УНІАН, про це Фельдгузен сказала під час онлайн-дискусії

Київського безпекового форуму, організованого Фондом "Відкрий Україну".

"Я бачу певні шанси у ситуації з конституційною кризою, тому що раптом усі почали говорити про необхідність судової реформи. Я вже про це говорила, і я думаю, що це друга реформа, яка фундаментально змінить Україну разом з процесом децентралізації, і зробить її успішнішою країною", - зауважила дипломат.

Фельдгузен переконана, що 2021 рік не буде простим ані для України, ані для Євросоюзу.

"Ми всі маємо свої проблеми, але я думаю, що разом ми зможемо подолати ці виклики, і Німеччина безумовно стоятиме на боці України", - сказала вона.

Конституційна криза в Україні

27 жовтня Конституційний суд за поданням 47 народних депутатів ухвалив рішення, яким скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає відповідальність за недостовірне декларування. Також КС визнав неконституційними положення законів про перевірку е-декларацій чиновників і скасував повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції з перевірки декларацій та виявлення конфлікту інтересів.

25 листопада президент Володимир Зеленський звернувся до Венеціанської комісії з проханням оцінити конституційну ситуацію, викликану рішенням КСУ.

Венеціанська комісія розкритикувала зазначене рішення Конституційного суду і порадила зберегти систему електронного декларування чиновниками своїх активів. Венеціанська комісія підготувала для Верховної Ради шість пропозицій для вирішення кризи, зокрема, пропонувала передбачити гарантії захисту суддів від можливих зловживань з боку НАЗК.

Також Венеціанська комісія підготувала 10 рекомендацій для внесення змін до закону про Конституційний суд України. Серед іншого, пропонувалося створити орган з відбору суддів за участі міжнародних експертів і представників громадянського суспільства.

15 грудня Верховна Рада ухвалила закон щодо відновлення повноважень НАЗК (№4470). Його направлено на підпис президенту.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Віталій Саєнко