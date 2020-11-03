Олексій Данілов порадив Тупицькому не засмічувати інформаційний простір істеричними заявами, а разом з адвокатом думати над лінією захисту в суді.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов закликав суддів Конституційного суду не шантажувати країну, а зберегти залишки честі і подати у відставку.

Про це Данілов написав на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, останні заяви голови Конституційного суду Олександра Тупицького "дивують неадекватністю оцінок ситуації та перебільшенням значимості власної персони".

"Хочу нагадати, що судді своїм рішенням від 27 жовтня посягнули на низку фундаментальних засад конституційного ладу в Україні, здійснивши по суті спробу повалення конституційного ладу та зміни політичного курсу країни", - зазначив Данілов.

На думку секретаря РНБО, подібні дії мають усі ознаки кримінального злочину, за який передбачено відповідне покарання.

"Тому раджу панові Тупицькому не засмічувати інформаційний простір істеричними заявами, а разом з адвокатом думати над лінією захисту в суді", - наголосив він.

"Ще раз акцентую увагу на тому, що при ухваленні рішення Конституційний Суд посягнув на норми Конституції України, які гарантують курс нашої країни до ЄС і НАТО", - написав Данілов.

Він підкреслив, що президент Володимир Зеленський як гарант Основного закону повністю виконав свої обов’язки, подавши до парламенту проект закону про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства.

"У разі його ухвалення припиняються повноваження чинного на сьогодні складу Суду, але не припиняються повноваження самого КСУ", - нагадав секретар РНБО.

Читайте такожВенеційська комісія: лист керівника не є юридичною оцінкою законопроекту Зеленського щодо КСУ

"Наостанок хочу закликати: припиніть шантажувати країну. Не варто керуватися принципом, що замовлення вітчизняних олігархів та іноземних "спонсорів" має бути відпрацьоване в будь-якому разі. Це шлях до прірви. Ростов не гумовий, і власні маєтки через кордон перевезти не вдасться. Збережіть залишки честі й подайте у відставку", - заявив Данілов.

Він висловив переконання, що суспільна довіра до конституційного судочинства буде відновлена, "і це завдання вже нового складу Конституційного суду".

Скандальне рішення КСУ щодо скасування обов'язкового е-декларування: що відомо

27 жовтня Конституційний суд за поданням 47 народних депутатів ухвалив рішення, яким скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає відповідальність за недостовірне декларування.

Також КС визнав неконституційними положення законів про перевірку е-декларацій чиновників і скасував право НАЗК перевіряти декларації та виявляти конфлікт інтересів.

Конституційний суд своїм рішенням позбавив Національне агентство з питань запобігання корупції доступу до державних реєстрів, необхідних для проведення спецперевірок декларацій кандидатів на керівні посади до органів влади. Без цієї перевірки жоден керівник державного органу не може бути офіційно призначений.

28 жовтня НАЗК закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій. Утім, 29 жовтня ввечері Кабінет міністрів зобов’язав НАЗК відновити публічний доступ до Єдиного реєстру електронних декларацій.

Конституційний суд 28 жовтня оприлюднив текст рішення, ухваленого Великого палатою КС у складі 15 суддів.

У НАБУ заявили, що через рішення КС всі справи про недостовірне декларування закриють, а викриті на зловживаннях посадовці уникнуть відповідальності.

Зеленський вніс до Верховної Ради проект закону, яким пропонує припинити повноваження усього складу Конституційного суду. У законопроекті йдеться, зокрема, що рішення КС від 27 жовтня є "нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що прийнято суддями Конституційного суду України в умовах реального конфлікту інтересів". Зеленський пропонує припинити повноваження суддів КСУ з дня набрання чинності законом, а суб'єктам призначення суддів пропонує невідкладно розпочати процедуру конкурсного відбору нового складу суду.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Тамара Отовська