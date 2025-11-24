'Робота триватиме': у ВМС розповіли, які російські цілі є в окупованому Криму

У зоні уваги армії РФ, підрозділи якої базуються на півострові, здебільшого південна частина України.

На території тимчасово окупованого Криму залишається багато цілей для відпрацювання ЗСУ, зокрема дислокація російських морпіхів та аеродроми. Про це в етері телемарафону розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

За його словами, у Криму перебувають певні підрозділи армії РФ, окупований півострів є базою для деяких російських підрозділів, зокрема для морської піхоти. Військовий пояснив, що йдеться за бригаду російських морпіхів, які за чисельністю "насправді вже є дивізією".

"Цілей там вистачає. Не слід забувати про аеродроми, яких там можна півдесятка нарахувати, звідки росіяни злітають та, відповідно, мають можливість навколо Криму патрулювати та іноді навіть здійснювати ракетні пуски. Так, не є настільки ефективними, як вони б бажали… В принципі робота триває по багатьох напрямках. Окрім того, це і місця зберігання як пального, так і боєприпасів", - розповів Плетенчук.

У будь-якому разі, зазначив військовий, робота ЗСУ триває - у Криму відбуваються постійно "якісь ураження", зокрема за участі Військово-морських сил України. Іноді такі удари досить успішні, наприклад, коли у поле зору українських військових потрапляють пункти управління або місця стоянки дронів-розвідників. Речник наголосив:

"Ця робота триватиме і надалі, звісно. Цілей там вистачає".

За його словами, у Криму залишаються потужності (матеріально-технічна база), що призначені для ремонту кораблів, однак скористатися цим окупанти собі наразі не дозволяють. Плетенчук пояснив, що корабель, який перебуває у доку, з одного боку - нецікава ціль, бо така одиниця небоєздатна. З іншого боку - це стала, нерухома ціль, в яку простіше влучити.

Представник ВМС додав. що у складі Чорноморського флоту РФ залишилось не так багато кораблів, які ще не отримували пошкоджень від атак, що здійснюють ЗСУ.

За словами речника, окупанти з території Криму завдають ударів балістикою, зокрема по Одещині. Як пояснив Плетенчук, у зоні уваги підрозділів армії-агресора, які базуються на півострові, здебільшого південна частина України.

Війна в Україні - удари по Криму

Нагадаємо, нещодавно в окупованому Криму ЗСУ уразили низку дороговартісних воєнних об’єктів РФ. Серед них - корабельний багатофункціональний гелікоптер Ка-27, аеродромний радіолокаційний комплекс "Ліра-А10", радіолокаційна станція 55Ж6У "Нєбо-У", РЛС "Нєбо-СВ" у купольній конструкції тощо та РЛС П-18 "Терек".

Раніше бійці ГУР атакували у Криму об’єкти системи протиповітряної оборони - пункт управління зенітно-ракетного дивізіону С-400 "Тріумф", який перебував на бойовій позиції, знищено російську багатофункціональну РЛС 92Н6Е тощо.

