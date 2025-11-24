Він зауважив, що мирне врегулювання щодо України має зміцнити, а не послабити європейську безпеку.

"Мирний план" щодо завершення війни в Україні, запропонований Сполученими Штатами Америки та Росією, потребує доопрацювання. Деякі з пропозицій є неприйнятними.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє The Guardian. За його словами, лідери ЄС, які взяли участь у неформальній зустрічі в Анголі, провели "серйозне" обговорення мирних переговорів щодо України. Було досягнуто згоди, що 28 пунктів, запропонованих США та Росією, "потребують переробки", оскільки деякі з пропозицій є "неприйнятними".

Туск підкреслив, що особливо важливо, щоб жодна угода не послабила безпеку Польщі та Європи в цілому.

Прем’єр Польщі додав, що мирне врегулювання не повинно "сприяти агресору". Крім того, за словами Туска, ЄС чітко заявив, що не погодиться на обмеження кількості солдатів у Збройних силах України.

Він додав, що переговори залишаються "делікатними", оскільки європейські лідери прагнуть утримати США на своєму боці.

"Європа має бути єдиною. Ми зробимо все можливе, щоб США були на одному боці з нами. Ми повинні діяти щодо Росії як НАТО, разом, а не як окремі держави. Будь-яке мирне врегулювання щодо України має зміцнювати, а не послаблювати нашу безпеку", – сказав він.

"Мирний план" по Україні: інші заяви іноземних лідерів

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що хоча на перемовинах в Женеві деякі питання було з’ясовано, але "мир в Україні не настане за одну ніч".

Він чітко дав зрозуміти, що з Європою необхідно консультуватися та погодитися на "мирний план" щодо України, враховуючи його наслідки для європейської безпеки. Німецький канцлер закликав Росію сісти за стіл переговорів та брати більш активну участь у переговорах.

