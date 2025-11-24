Малайзія стрімко набирає популярності серед туристів, але є нюанс.

У 2025 році Таїланд розраховував на зростання туристичних потоків на хвилі популярності третього сезону серіалу "Білий лотос". Однак у лідери в регіоні поступово виривається зовсім інша країна.

Як пише Travel Off Path, останніми роками інтерес міжнародних мандрівників до Малайзії зростає настільки стрімко, що до 2026 року вона цілком може обігнати за популярністю Таїланд.

Згідно зі свіжим звітом Tourism Satellite Account 2024, результати якого наводить малайзійське видання New Straits Times, наступного року Малайзія очікує прийняти понад 47 мільйонів туристів, що істотно більше за прогнозовані 33 мільйони туристів у Таїланді на 2025 рік.

У чому секрет популярності Малайзії

"Не дивлячись на те, що Малайзія все ще здається багатьом західним країнам прихованою перлиною, вона стала незаперечним центром тяжіння, багато в чому завдяки своїй гостинній культурі, недоторканим райським куточкам, які ще не стали відомі широкому загалу, і безпеці", – ідеться в матеріалі.

При цьому автори відзначають цікавий нюанс: насамперед зростання кількості туристів у Малайзії наразі досягається за рахунок гостей із сусідніх країн Азії та Австралії.

Наприклад, жителі Сінгапуру, відомого доволі суворими законами, активно їздять у "пивні тури" в сусідню країну, де з цим набагато простіше (навіть незважаючи на сильний ісламський вплив там).

Тим часом молоді австралійці вирушають до Малайзії в бюджетні поїздки з "рюкзаком".

Водночас до Малайзії все ще літає доволі мало рейсів зі США та Європи, особливо якщо говорити про прямі перельоти.

Що Малайзія пропонує туристам

Як зазначає журналіст Travel Off Path і бувалий мандрівник Сем Сірс, Малайзія – одна з найрізноманітніших країн Азії, яка може багато чого запропонувати, не витрачаючи при цьому цілий статок.

При цьому, за його словами, однією з найбільш недооцінених пам'яток країни є її феноменальні пляжі, особливо з огляду на безліч практично невідомих широкому загалу островів.

"Сабах, мабуть, найвідоміший своїми пляжами. Деякі мандрівники порівнюють його з Балі до його слави, де можна похвалитися дикою, незайманою природою – від пишних тропічних лісів до барвистих коралових рифів. А найприємніше, що з Куала-Лумпура або інших великих азіатських міст туди можна дістатися прямим рейсом", – зазначає журналіст.

Водночас, додає автор матеріалу, сам Куала-Лумпур – це величезний міський район, де розташовані одні з найкращих магазинів Південно-Східної Азії, бездоганна кухня, що відображає малайський, китайський та індійський культурний вплив, галасливі нічні ринки, лабіринти базарів, приголомшливі бари на дахах, а ще знамениті печери Бату.

Останні самі по собі є визначною пам'яткою, і, що найголовніше, їх можна відвідати абсолютно безкоштовно. Печери Бату, в яких рівно 272 барвисті сходинки, ведуть відвідувачів у величезну вапнякову печеру, яка також є одним із найулюбленіших індуїстських храмів Малайзії. Ця знаменита пам'ятка – воістину вражаюче видовище, і до неї легко дістатися на поїзді KTM Komuter, який зупиняється прямо біля входу.

Де відпочити в Азії

Як повідомляв УНІАН, раніше туристам назвали дев'ять напрямків в Азії, які краще відвідувати влітку.

Тим часом, бувалий турист Андре Невелінг розкритикував столицю Малайзії Куала-Лумпур, оскільки, за його словами, місто "втратило іскру".

