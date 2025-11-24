За його словами, також треба враховувати його наслідки для європейської безпеки.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що хоча на Женевських переговорах деякі питання було з’ясовано, але "мир в Україні не настане за одну ніч". Про це повідомляє The Guardian.

Зазначається, що канцлер чітко дав зрозуміти, що з Європою необхідно консультуватися та погодитися на мирний план щодо України, враховуючи його наслідки для європейської безпеки, і закликав Росію сісти за стіл переговорів та брати більш активну участь у переговорах.

"Для нас важливо, що не може бути жодного мирного плану для України, якщо ми не дамо своєї згоди на питання, які впливають на європейські інтереси та європейський суверенітет", – сказав він.

Відео дня

Зустріч у Женеві

Як повідомляв УНІАН, 23 листопада у Женеві (Швейцарія) відбулися окремі зустрічі делегацій України та Сполучених Штатів, а також представників провідних країн Європи.

Наразі представники України, які на вихідних брали участь у зустрічах з американською стороною в Женеві з метою обговорення плану завершення війни, повертаються до Києва.

"Зараз наша делегація повертається додому, і я чекаю повноцінної доповіді сьогодні ввечері щодо ходу переговорів у Женеві та ключових акцентів партнерів. За підсумками доповідей будемо визначатися щодо подальших кроків, таймінгу", - наголосив президент Володимир Зеленський.

Президент додав, що координація з Європою та іншими партнерами у світі продовжиться.

Вас також можуть зацікавити новини: