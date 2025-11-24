Європейська влада виступає проти ключових пунктів так званого мирного плану Трампа.

"Мирний план" США є важливою можливістю покласти край війні в Україні. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петр Сійярто, якого цитує The Telegraph.

Також він заявив, що кожен європейський політик "зобовʼязаний повністю і беззастережно підтримати цей план", зазначає видання.

Водночас журналісти зауважують, що європейські союзники виступили проти ключових пунктів плану, який розроблявся США та Росією. Зокрема це стосується територіальних поступок, обмежень збройних сил України та майбутньої безпеки країни.

Відео дня

Мирні переговори: важливі новини

Раніше президент США Дональд Трамп закликав не вірити у значний прогрес між РФ та Україною, допоки не буде кінцевого результату. Водночас він зазначив, що "можливо, відбувається щось добре".

Тим часом президент Володимир Зеленський заявив, що на тлі переговорів Україна перебуває у "критичному моменті". Також він додав, що наразі на Київ чиниться багато політичного тиску. Він зауважив, що під час перемовин Україна скоординувала з США низку кроків, які дозволяють зберегти на столі переговорів надзвичайно важливі питання. Зокрема це стосується обміну полоненими та цивільними.

