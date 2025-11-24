Низку питань щодо "мирного плану" ще обговорюватимуть президенти України та США.

Американські пропозиції розглядаються як основа для роботи над "мирним планом", але там є і роль Європи.

Про це під час круглого столу сказав Георгій Тихий, речник Міністерства закордонних справ України. Говорячи про "мирні зусилля" та переговори в Женеві, він зауважив, що за їх підсумками вбачається "достатньо позитивний, оптимістичний тон".

"Делегаціям вдалося достатньо детально пунктами, запропонованими американською стороною… Позитивно, що американська делегація дійсно чує український внесок. Тобто, що Україна думає щодо цих пунктів. І низка з цих положень вже піддається опрацюванню", - повідомив Тихий.

Так, зазначив він, вже вдалося вийти на "доопрацьований варіант цих пунктів", але робота триває і триватиме, ймовірно, ще "ці дні, цей тиждень". Усе це робиться у тісній координації з європейськими партнерами України.

Речник МЗС зауважив, що наразі є доопрацьована "рамка" документу, але це ще не фінальна версія. "Плюс низка питань буде обговорюватися на рівні президентів України та США", - сказав Тихий.

На уточнення, чи планується тоді візит президента України Володимира Зеленського до США, він зазначив: "Ще рано підтверджувати це, але я не виключаю такої можливості".

Також на запитання щодо "європейського плану" речник наголосив, що наразі важливо не порушити єдність.

"Ми розглядаємо американські пропозиції як основу для роботи, в якій є роль Європи… Вже є розуміння, що європейські і натівські питання, те, що стосується ЄС і НАТО колективного, їхніх питань, - буде виведене в окремий трек. Це дуже важливо, вони це дуже вітають", - сказав Тихий.

"Мирний план" Трампа щодо України

Як повідомляв УНІАН, раніше у Женеві США та Україна заявили про розробку "оновленої і доопрацьованої" мирної угоди для припинення війни з РФ. Державний секретар США Марко Рубіо після зустрічі в Женеві з українською делегацією заявив, що до "мирного плану" Трампа буде внесено певні зміни.

Пізніше Трамп закликав не вірити у значний прогрес між Росією та Україною на тлі переговорів навколо мирного плану. "Невже справді можливий серйозний прогрес у мирних переговорах між Росією та Україною? Не вірте, доки не побачите, але, можливо, відбувається щось добре", - написав він у Truth Social.

