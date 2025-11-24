Нафтогазові доходи становлять близько чверті доходів бюджету РФ та використовуються на фінансування російсько-української війни.

Доходи Російської Федерації від продажу нафти і газу в листопаді можуть впасти приблизно на 35% порівняно з аналогічним місяцем минулого року - до 520 млрд рублів (6,59 млрд доларів) - через здешевлення нафти і зміцнення рубля, свідчать розрахунки Reuters.

За підрахунками журналістів, у порівнянні з жовтнем вже поточного року, доходи впадуть на 7,4%. Водночас це падіння поки відповідає очікуванням російських чиновників.

"За перші 11 місяців року доходи, як очікується, скоротяться на 22% до 8 трлн рублів, що відповідає цільовому показнику на 2025 рік", - повідомили журналісти.

Зазначається, що міністерство фінансів планувало заробити 10,94 трлн рублів від продажу нафти і газу в цьому році, але падіння цін на нафту змусило його переглянути ці очікування 8,65 трлн рублів. Для порівняння, у 2024 році доходи Росії від продажу нафти і газу досягли 11,13 трлн рублів.

За розрахунками Reuters, ціна російської нафти, з якої компанії сплачують податки, знизилася в період з січня по листопад до 57,3 долара за барель з 68,3 долара в 2024 році. Водночас рубль зміцнився до 81,1 за долар у листопаді 2025 року з 91,7 у період з січня по листопад 2024 року.

Як відомо, нафтогазові доходи становлять близько чверті доходів бюджету РФ та використовуються для фінансування війни проти України.

Експорт нафти з Росії та санкції США - останні новини

22 жовтня США вперше за часів президентства Дональда Трампа запровадили санкції проти РФ. Під обмеження потрапили нафтові гіганти "Лукойл" та "Роснефть".

На тлі американських санкцій проти "Лукойла" та "Роснефти" експорт нафти з РФ обвалився. Ще одним наслідком американських обмежень став обвал цін на російську сировину.

Разом з тим, за неофіційною інформацією, частина індійських НПЗ може відновити закупівлю російської сировини.

