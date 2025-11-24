Рютте зазначив, що в американському плані є багато хороших елементів, проте деякі пункти потрібно доопрацювати.

Зустріч, що відбулася в Женеві, де обговорювали "мирний план" Сполучених Штатів Америки для завершення війни в Україні, була дуже успішною.

Таку заяву зробив генеральний секретар НАТО Марк Рютте в етері Fox News. За його словами, план просуватимуть далі.

"За останні 10 місяців я бачив, що президент Трамп і його команда – Рубіо (держсекретар США Марко Рубіо, – ред.), і, звісно, Гегсет (міністр оборони США Піт Гегсет, – ред.) та Віткофф (спецпосланець Трампа Стів Віткофф, – ред.) – справді докладають величезних зусиль, щоб вирішити цю війну", – сказав Рютте.

Генсек НАТО зазначив, що в американському плані є багато хороших елементів, проте деякі пункти потрібно доопрацювати:

"Я не хочу розбирати план по пунктах, особливо тому, що він зараз обговорюється. Як я вже сказав, у плані багато хороших моментів... але є й ті, які потребують доопрацювання".

Мирний план США для України: основне

Минулого тижня в західних ЗМІ почали повідомляти про розроблений США і Росією план для завершення війни в Україні. Він налічував 28 пунктів, зокрема – скорочення чисельності ЗСУ, відмова України від усієї території Луганської та Донецької областей тощо.

Багато політиків критикували цей план, називаючи його закликом до капітуляції України. Наприклад, колишній прем'єр Британії Борис Джонсон говорив, що цей план "передбачає військову кастрацію України".

Днями в Женеві відбулася зустріч представників США, України та Європи, де сторони обговорювали цей план. Президент України Володимир Зеленський говорив, що участь у переговорах брали представники України, Сполучених Штатів Америки, Німеччини, Франції та Великої Британії.

24 листопада стало відомо, що за підсумками цієї зустрічі "мирний план" скоротили з 28 пунктів до 19. Financial Times зазначало, що головні питання мають вирішити президенти США та України.

