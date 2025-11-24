Глава держави заявив, що очікує на повноцінну доповідь про хід переговорів з представниками США у Швейцарії.

Представники України, які на вихідних брали участь у зустрічах з американською стороною в Женеві з метою обговорення плану завершення війни, повертаються до Києва. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у соціальній мережі Facebook за підсумками розмови з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Стере.

Лідери України та Норвегії обговорили дипломатичну ситуацію і двосторонню співпрацю. Зеленський подякував за поради та підтримку.

"Норвегія, як завжди, допомагає", - зазначив Зеленський.

Разом із тим він розповів Стере про перші результати роботи радників у Женеві.

"Зараз наша делегація повертається додому, і я чекаю повноцінної доповіді сьогодні ввечері щодо ходу переговорів у Женеві та ключових акцентів партнерів. За підсумками доповідей будемо визначатися щодо подальших кроків, таймінгу", - наголосив Зеленський.

Президент додав, що координація з Європою та іншими партнерами у світі продовжиться. "Розраховуємо на досягнення потрібних результатів, і я вдячний усім, хто з Україною", - зазначив глава держави.

Переговори у Женеві

Як повідомляв УНІАН, 23 листопада у Женеві (Швейцарія) відбулися окремі зустрічі делегацій України та Сполучених Штатів, а також представників провідних країн Європи. На цих зустрічах обговорювалися передані Україні пропозиції з 28 пунктів щодо припинення війни. Положення цих пунктів повторювали вимоги Російської Федерації, яка продовжує повномасштабну війну проти України.

За підсумками зустрічі Україна та США виступили із спільною заявою. Обидві країни визнали, що консультації були продуктивними. Україна та США підтвердили, що будь-яка майбутня угода має цілковито поважати суверенітет України та забезпечити стійкий і справедливий мир. У зв’язку з цим за підсумками переговорів сторони підготували оновлений і доопрацьований рамковий документ щодо миру.

23 листопада секретар Ради національної безпеки і оборони України і член делегації України Рустем Умєров заявив, що поточна редакція документа вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.

