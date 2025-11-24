Інтернет-шатдауни щодня фіксують у понад 50 регіонах.

У Росії різко зріс обсяг готівки в обігу. За липень-вересень показник збільшився на 659 млрд рублів, що вп'ятеро більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Як пише видання The Moscow Times, більш значне зростання - на 1,1 трлн руб. - за ті самі місяці було зафіксовано тільки в перший рік повномасштабної війни в Україні на тлі нестабільної економічної ситуації.

"У ЦБ раніше зазначали, що росіяни стали частіше знімати готівку через регулярні відключення інтернету, які почалися в травні з Москви. Наразі інтернет-шатдауни фіксуються щодня більш ніж у 50 регіонах", - пише видання.

Також наголошується, що в Ульяновській області відключили мобільний інтернет до кінця війни.

"Для багатьох росіян це стало сигналом, що необхідно мати при собі певний запас готівки", - цитує видання фінансистку Ольгу Біленьку.

Крім того, за її словами, попит на кеш зріс через посилення банківського контролю за підозрілими операціями, через що росіянам масово блокують перекази і картки.

Проблеми з інтернетом у Росії

У РФ відключають мобільні мережі в десятках регіонів, щоб зупинити атаки українських безпілотників, що змушує росіян дедалі сильніше відчувати наслідки війни. Через масові вимкнення інтернету російська регіональна влада розширює громадські мережі Wi-Fi і публікує інтерактивні карти нових точок доступу у великих містах.

За даними The New York Times, у Росії нарощують зусилля з обмеження свободи в інтернеті. Так, російська влада присікає спроби росіян використовувати обхідні шляхи для доступу до закордонних сервісів і забороненого контенту. Крім того, в РФ перешкоджають роботі сервісів американських технологічних компаній, таких як YouTube.

