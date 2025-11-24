Цим приміським поїздом щодня їздять люди, які працюють в Ужгороді.

Пасажири приміського поїзда Сянки-Ужгород, скаржаться на критичні умови поїздки.

Про це повідомляє український журналіст Віталій Глагола у своєму Telegram-каналі.

За його словами, у вагонах приміського поїзда №6541/6542 сполученням Сянки-Ужгород сніг потрапляє всередину поїзда, а опалення не працює. Цим потягом щодня їздять люди, які працюють в Ужгороді. Дорога займає понад три години в один бік.

"Проблема не нова, але зараз, після публікацій у соцмережах, історія набирає розголосу. Люди чекають реакції Львівської "Укрзалізниці", - написав Глагола.

За його словами, з маршруту вже зняли три додаткові рейси, залишився лише один поїзд вранці та ввечері, а опалення увімкнули "лише після скандалу".

"Укрзалізниця" - останні новини

18 листопада "Укрзалізниця" запустила продаж онлайн-квитків на приміські поїзди та City Express. Купівля онлайн-квитків наразі доступна без пільгових категорій пасажирів, така опція з’явиться згодом. Наразі є можливість купівлі повного та дитячого квитків.

У грудні компанія запустить пілот нової програми "УЗ-3000", за якою українці зможуть безоплатно подорожувати залізницею в межах країни до 3 тисяч кілометрів. Квиток можна буде взяти лише на себе та на дитину.

Вас також можуть зацікавити новини: