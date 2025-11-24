Ердоган запевнив, що продовжить свої зусилля щодо завершення війни РФ проти України та встановлення справедливого миру.

Російський диктатор Володимир Путін та президент Туреччини Реджеп Ердоган говорили про Україну під час телефонної розмови.

Про це повідомляє телеграм-канал "ТАСС". "Ердоган у розмові з Путіним висловив готовність до сприяння в питанні України і надати стамбульський майданчик для перемовин", - йдеться у повідомленні.

Також там сказано, що очільники двох країн обмінялися думками "зокрема в контексті американських пропозицій по врегулюванню".

Також в повідомленні зазначається, що Путін запевнив Ердогана, у зацікавленості РФ в політико-дипломатичному вирішенні "української кризи" і шо "пропозиції США по Україні в теперішньому їхньому вигляді можуть стати основою для врегулювання".

Видання Hurriyet додало, що під час розмови Ердоган заявив, що Туреччина продовжить свої зусилля щодо завершення війни РФ проти України та встановлення справедливого та міцного миру.

Ердоган заявив, що Туреччина, як і раніше, готова робити внесок у всі дипломатичні ініціативи та плани, які сприятимуть прямим контактам між сторонами та прокладуть шлях до міцного миру в регіоні.

Як повідомлялося сьогодні, турецький лідер переконаний, що Україна та РФ можуть досягти згоди щодо американського плану:

"Чи можливо досягти згоди щодо цього плану? Так, можливо. Справжнє питання полягає в тому, як — і саме це потрібно вирішити. Угоди можна досягти, якщо план відповідає законним очікуванням та потребам безпеки обох сторін, не створюючи нової нестабільності".

Ердоган додав, що шлях до довгострокового урегулювання війни буде відкрито, "якщо буде встановлено рамки, які задовольнять усі сторони".

Війна в Україні: переговори

Вчора у Швейцарії стартували переговори щодо "мирного плану" США. Його складали американці за участі представників Кремля. Цей план зустрів несхвальні відгуки у Європі. У зв'язку з цим президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн озвучила переговорну позицію Євросоюзу щодо "мирного плану" Трампа і виділила головні пункти, які повинна передбачати угода про закінчення війни.

У свою чергу влада України зустріла план стримано, заявивши, що готова працювати з ним.

