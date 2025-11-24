На 76-му поверсі розташований басейн із видом на океан. У готелі також є цілодобовий сучасний тренажерний зал із видом на горизонт.

Найвищий готель у світі офіційно відкрив свої двері для туристів. Готель, під назвою Ciel Dubai Marina поповнив ряди мега-хмарочосів у Дубаї.

Готель заввишки 377 метрів, має 82 поверхи і 1004 номери та люкси, пише Euronews. Голкоподібна споруда напхана інноваційними технологіями. На 76-му поверсі розташований відкритий пейзажний басейн із видом на океан, а на вершині вежі знаходиться оглядовий майданчик.

У всіх номерах панорамні вікна, з яких відкривається вид на острів Пальма Джумейра, Дубай і Перську затоку.

Відео дня

Що кажуть архітектори

Архітектори стверджують, що проєкт Ciel вирішує "безліч складних завдань, включно з ефективністю використання ресурсів і стійким розвитком".

"Ciel - амбітний проєкт, що включає вертикально розташовані сади по всій висоті веж. На ранніх етапах проєктування обчислювальний гідродинамічний аналіз і моделювання в аеродинамічній трубі справили істотний вплив на конструкцію і форму вежі", - написало архітектурне бюро на своєму сайті.

Де поїсти

Інфраструктура готелю настільки ж розкішна, як і сам дизайн, зазначило видання. Зокрема, в готелі є 8 ресторанів. У ресторані West 13 подають страви середземноморської кухні, а в ресторані East 14 гостям пропонують азіатський шведський стіл.

У кафе Risen Café і авторській пекарні подають сніданок, обід і цілодобове меню зі свіжою випічкою і фірмовою кавою.

Родзинка готелю

Найбільш вражаюча пропозиція - Tattu, відзначена нагородами сучасна азіатська концепція. У готелі три заклади: ресторан і бар Tattu, басейн Tattu Sky Pool і лаунж Tattu Sky Lounge.

Знайомство починається на 74-му поверсі, де ресторан запрошує гостей у світ "стародавньої міфології, сучасної майстерності та сучасної китайської та японської кухні".

На 76-му поверсі розташований басейн Tattu Sky Pool, на висоті 310 м, з м'якими кушетками, японськими стравами в стилі ф'южн і атмосферою, яка варіюється від денного відпочинку до діджей-сетів на заході сонця.

Кульмінація Tattu Dubai знаходиться на 81-му поверсі, де в Sky Lounge & Terrace поєднуються музика, коктейлі та панорамні види.

У готелі є цілодобовий тренажерний зал з видом на горизонт. На першому поверсі, гості можуть відвідати пляжний клуб Soluna на острові Пальма Джумейра.

Раніше УНІАН.Туризм повідомляв, що названо острів в Італії для ідеального відпочинку. Навіть самі італійці обирають саме цей острів для відпустки серед відомих курортів.

Вас також можуть зацікавити новини: