Ушаков повідомив, що багато положень американського плану "прийнятні" для Росії.

Росія отримала сигнал від США зустрітися й почати обговорення мирного плану щодо України, але конкретних домовленостей поки немає. Про це заявив помічний президента Росії Юрій Ушаков, пишуть російські ЗМІ.

Він також зазначив, що багато положень американського плану є "прийнятними" для Росії.

"Ми були ознайомлені з одним варіантом, який іде в руслі тих розумінь, які були досягнуті на Алясці, і тому багато - я би сказав не всі, але багато - положень цього плану нам видаються цілком прийнятними. А щодо інших пропозицій - там багато, 28 пунктів, - ці положення потребують, звичайно, найдетальнішого обговорення, розгляду між сторонами", - сказав помічний російського диктатора і додав, що з Росією це питання ще не обговорювалося.

Відео дня

Водночас про мирний план щодо України, запропонований Європою, Ушаков назвав "неконструктивним" і таким, який Росії не підходить.

"Що стосується тих планів, які гуляють, ми зранку вже дізналися про європейський план, який з першого погляду - абсолютно неконструктивний, нам не підходить", - сказав він.

Мирний план щодо України: актуальні новини

Як повідомляв раніше УНІАН, "мирний план" США скоротили з 28 до 19 пунктів на переговорах у Женеві. Новий проєкт, за словами заступника міністра закордонних справ України Сергія Кислиці, мало чим нагадує більш ранню версію мирної пропозиції, яка викликала обурення в Києві. Дипломат також запевнив, що американці у Женеві були уважними, прагнули вислухати точку зору українців і відкриті для пропозицій.

CNN писало, що Україна пішла на компроміс щодо мирного плану, але Кремль навряд чи погодиться. Видання розповіло, в Женеві держсекретар США Марко Рубіо неодноразово ухилявся від спроб запитати його, чи очікують США якихось істотних поступок не тільки від України, а й від Росії. Зазначалося, що якщо Білий дім дійсно серйозно налаштований на досягнення того, що він зараз називає "міцним, всеосяжним миром" в Україні, то, можливо, найкращим рішенням буде переконати Кремль піти на компроміс.

Вас також можуть зацікавити новини: