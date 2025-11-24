Були використані реалістичні копії китайських та російських систем протиповітряної оборони.

На військово-морській авіабазі Фаллон в американському штаті Невада 10 листопада відбулися навчання Resolute Hunter 26-1, під час яких були помічені повномасштабні макети систем протиповітряної оборони іноземного виробництва, схожі на С-300 та HQ-9.

Як повідомляє Defence Blog, приманки були забарвлені в пустельний камуфляж, який зазвичай асоціюється з іранськими військами. Зазначається, що американські збройні сили продовжують використовувати реалістичні копії китайських та російських систем протиповітряної оборони, а також іншу іноземну військову техніку для підготовки екіпажів до майбутніх конфліктів.

"Поява макетів С-300 та HQ-9 у камуфляжі в іранському стилі свідчить про те, що враховується широкий спектр потенційних супротивників. Ці системи експлуатуються кількома країнами, а макети дозволяють американським збройним силам вивчати, як різні схеми камуфляжу, так і методи розгортання та виявлення", – написало видання.

Відео дня

Український ресурс "Мілітарний" повідомив, що шасі макету, який використовували військові США, імітує МЗКТ-7930. Саме на ньому базується ЗРК С-400. Ймовірно, ці ж макети використовували для імітації китайського HQ-9 через схожість з російськими установками.

"Натомість радар макета схожий на 30Н6 зі складу ЗРК С-300 через форму верхньої частини полотна. Такі сурогати відтворюють радарні сигнатури, сенсорні дані та тактику, характерну для російських і китайських систем", – йдеться у повідомленні.

Удари по російських системах ППО: досвід України

Як повідомляв УНІАН, ЗСУ атакували ЗРК С-300 у Ростовській області Росії за 160 км від лінії фронту ракетою "Нептун".

Аналітики Defence Express зазначили, що удар завдавався підрозділами Військово-морських сил ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони. А єдина відома зброя в розпорядженні ВМСУ з такою дальністю – ракета "Нептун", яку вже використовували для ураження російських ЗРК в окупованому Криму 2023 року.

У Defence Express припустили, що мета цього удару – створення коридору для атак по нафтопереробному заводу.

Вас також можуть зацікавити новини: