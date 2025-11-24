Тести розкрили, скільки насправді 'живе' смартфон з акумулятором 7500 мАг

Завдяки новій кремній-вуглецевій технології, китайські флагмани працюють довше за інших на ринку.

Раніше цього місяця компанія OnePlus вивела на ринок модель OnePlus 15 з акумулятором об'ємом 7 300 мАг на базі кремнієво-вуглецевої технології (Si-C). Її "побратим" від бренду OPPO – Find X9 Pro – пропонує ще більшу батарею: 7 500 мАг.

Для порівняння: iPhone 17 Pro Max оснащений батареєю 5 080 мАг, Pixel 10 Pro XL – 5200 мАг, а Galaxy S25 Ultra – 5 000 мАг. Тобто приріст становить майже 50%. Журналісти Android Authority вирішили перевірити, скільки насправді працюють китайські монстри автономності з АКБ 7000 мАг і вище.

OnePlus 15 у середньому демонструє +19% автономності порівняно з попередником OnePlus 13 – що майже відповідає приросту батареї (+21%).

Find X9 Pro показує ще більш вражаючий приріст: близько +37% автономності при збільшенні обсягу батареї на ~27%.

У порівнянні з іншими флагманами із "застарілими" літій-іонними батареями OnePlus 15 видає +40% автономності порівняно з Pixel 10 Pro XL і +28% порівняно з Samsung Galaxy S25 Ultra.

У реальних сценаріях (інтернет, відео, музика) смартфони спокійно проживають по два дні, а в економному режимі й того більше. В одному з тестів OnePlus 15 зарядили в п'ятницю, грали в ігри і сиділи в інтернеті, а підзарядка йому знадобилася тільки в неділю вранці.

Загалом, якщо слідувати результатам тестів, можна реально очікувати 30-50% довший термін служби акумулятора порівняно з традиційними флагманами.

Втім, не обійшлося і без нюансів. Так, батареї більших розмірів довше заряджаються при тих самих показниках потужності зарядки. Наприклад, OnePlus 15 заряджається повністю за 40 хвилин, а попередній флагман лише за 35 хвилин. У Find X9 Pro заряд триває навіть довше через більш консервативну зарядку: понад 68 хвилин до повної зарядки.

Інший момент – це довговічність кремнієво-вуглецевих батарей. OnePlus обіцяє 80% здоров'я акумулятора після 1400 повних циклів зарядки для OnePlus 15, що краще за OnePlus 13 (1000 циклів), але все одно менше, ніж у деяких конкурентів з іншими технологіями.

Якщо тенденція збережеться, 2025 рік може стати початком нових перегонів автономності, де об'єм у 7000+ мАг стане новим стандартом, пише Android Authority.

Тим часом інсайдери стверджують, що у 2026 році смартфони з батареєю 10 000 мАг стануть буденністю. Насамперед це стосуватиметься моделей середнього класу від китайських виробників.

