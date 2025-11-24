Членство України в НАТО та ЄС — невід’ємна частина будь-якого мирного плану.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук окреслив правила мирної угоди, які, за його словами, "ніхто не може порушити".

Після звернення Володимира Зеленського до Швеції, спікер українського парламенту заявив, що Україна не погодиться на юридичне визнання окупованих Росією територій, обмеження щодо українських збройних сил чи обмеження щодо майбутніх союзів України, пише BBC.

Стефанчук підкреслив, що ці правила є принципами, які "ніхто не може порушити" на мирних переговорах. Він також заявив у шведському парламенті, що членство України в ЄС та НАТО має бути частиною будь-якого мирного плану.

Відео дня

Мирна угода - останні новини

Раніше Президент України Володимир Зеленський під час виступу у шведському парламенті зазначив, що "головною проблемою" мирних переговорів є вимога лідера РФ Володимира Путіна щодо юридичного визнання території, яку він "вкрав" в України.

"Це порушить принцип територіальної цілісності та суверенітету", - заявив президент. Він також наголосив, що "кордони не можна змінювати силою".

Окрім того, Зеленський також розповів, що зараз у медіа багато шуму, багато політичного тиску. "Путін хоче легального визнання того, що він вкрав, зламати принципи територіальної цілісності й суверенітету. Він хоче цього не лише від України, він хоче цього від усього світу. І це дуже небезпечно", – сказав він.

Вас також можуть зацікавити новини: