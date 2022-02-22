Президент наголосив, що причин для безсонної ночі немає.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що кордони України залишаться у міжнародно визнаних межах, попри будь-які заяви РФ.

Про це він повідомив у відеозверненні до українців.

Виступаючи на фоні карти України, Зеленський зазначив: "За мною Україна у її міжнародно визнаних кордонах. І вони залишаться такими, попри будь-які заяви та дії Російської Федерації".

Він додав, що так само і "ми залишаємося спокійними і впевненими у собі".

"Ми давно і до всього готові. Але причин для вашої безсонної ночі немає", - наголосив глава держави.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 лютого, президент Росії Володимир Путін ухвалив рішення про визнання терористичних угруповань "ДНР" та "ЛНР". Про це він заявив у ході телезвернення ввечері. "Вважаю за необхідне ухвалити давно назріле рішення - негайно визнати незалежність і суверенітет "ДНР" і "ЛНР". Прошу Федеральні збори РФ підтримати це рішення, а потім ратифікувати договори про дружбу і взаємодопомогу з обома "республіками", - заявив президент країни-агресора.

Офіс генерального прокурора України відкрив кримінальне провадження у зв'язку із закликами до вчинення умисних дій з метою зміни меж території України.

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