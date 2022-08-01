За словами радника глави МВС Вадима Денисенка, якщо Україна визнає Косово, то це значно послабить її позицію щодо Криму.

Радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко вважає, що Україні в жодному разі не можна визнавати незалежність Косова.

Про це він сказав під час всеукраїнського телемарафону.

За його словами, наразі в інтернеті ширяться думки про те, чи варто Україні визнавати незалежність Косова, проте Денисенко вважає, що це справа рук російських ботів.

"Ні, ні в якому разі. Це роблять або корисні ідіоти, або проросійські боти. Казус Косово, це той самий казус, що і Криму. Якщо ми визнаємо Косово, то після цього ми маємо говорити, що наша позиція щодо українського Криму є набагато слабшою", - пояснив радник.

"Тому Косово у жодному разі визнавати не можна", - додав він.

Денисенко вважає, що ні Сербія, ні Косово не готові та не хочуть військового конфлікту.

Як повідомляв УНІАН,31 липня на півночі Косова почалися збройні зіткнення через зміни правил проїзду в Косово.

Після цього президент Сербії Олександр Вучич заявив, що армія Косова нібито збирається напасти на сербів на півночі країни.

Водночас прем'єр Альбін Курті звинуватив у заворушеннях самого Вучича та директора Офісу з Косово і Метохії.

В командуванні контингентом KFOR (міжнародні сили безпеки в Косово під керівництвом НАТО) заявили, що готові втрутитися в ситуацію у разі необхідності.

Згодом влада Косова заявила, що відкладає процедуру запровадження заборони на сербські документи до 1 вересня.

Довідка УНІАН. Республіка Косово - частково визнана держава на Балканах, чию незалежність визнали понад 100 країн, зокрема більшість країн Європи.

Україна не визнає Косово, вважаючи цю територію частиною Сербії. Ключова причина – наявність в Україні проблем із незаконно анексованим Кримом та окупацією частини Донбасу.

З 2019 року Україна визнає косовські паспорти для оформлення віз.

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