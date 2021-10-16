Кулеба уточнив, що Україна давить "залізною логікою юридичних аргументів".

У Гаазі почався другий раунд дебатів між Україною та Росією щодо незаконного захоплення у 2018 році в Керченській протоці трьох українських суден. Українська сторона на суді вщент розбила російські маніпуляції, довівши, що у Кремлі послідовно намагаються уникати відповідальності за скоєне.

Як повідомили на офіційній сторінці МЗС України у Facebook, позицію України в Арбітражному Суді в Гаазі захищала професійна юридична команда Міністерства закордонних справ. У відомстві наголосили, що українські дипломати і юристи довели суду, що Росія послідовна лише у прагненні уникнути відповідальності за свої дії.

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Очільник МЗС України Дмитро Кулеба пообіцяв країні-агресору гідну відповідь.

"Коли росіяни таранили "Яни Капу", вони реготали та кричали "Дави його!" Ми теж уміємо давити. Тільки не залізним бортом корабля. Ми давимо залізною логікою юридичних аргументів. І ми задавимо російських злочинців. Красиво та згідно з міжнародним правом", – зазначив міністр.

Для цього Україна застосовує три довгострокові інструменти для притягнення Росії до юридичної відповідальності: "холодний юридичний розрахунок, залізні правові аргументи та послідовну, систематичну роботу згідно зі Стратегією зовнішньополітичної діяльності України", - наголосив Кулеба

Окрім цього, очільник МЗС звернув увагу, що перемога України у справі щодо захоплення кораблів та взяття в полон наших моряків важлива для світу загалом. Адже буде сигналом для міжнародної спільноти та окремих держав того, що не можна порушувати правила.

Захоплення Росією українських кораблів у районі Керченської протоки: що відомо

Наприкінці листопада 2018 року Росія захопила в районі Керченської протоки український буксир "Яни Капу" і малі катери "Бердянськ" і "Нікополь", що прямували з Одеси до Маріуполя.

24 українських військових звинуватили в "незаконному перетині кордону з застосуванням насильства чи загрози його застосування".

Міжнародний трибунал ООН з морського права у травні 2019 року ухвалив, що Росія повинна звільнити моряків і передати Україні судна.

У вересні у межах взаємного обміну полоненими моряки повернулися додому, а у листопаді Росія передала Україні захоплені судна.

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Автор: Вікторія Гордієнко