Голова української делегації у ТКГ заявляє, що Росія повинна вивести війська з України і повернути окуповані території до того, як Україна і Росія почнуть говорити про відновлення двосторонніх відносин.

Голова української делегації у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук заявляє, що відновлення двосторонніх відносин між Україною і Росією не може бути, поки Росія веде війну проти України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кравчук заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"Позиція наша має бути такою: Поки йде війна, поки Росія агресор, поки Росія фактично руйнує ці відносини, і мови не може бути про відновлення", - заявив Кравчук.

Голова української делегації в ТКГ уточнив, що спочатку має бути припинена війна, російські війська покидають українську територію, а окуповані території повертаються у склад України, і лише після цього можна починати говорити про двосторонні відносини між Україною і РФ.

Кравчук вважає, що пропозиція Путіна для Зеленського провести зустріч у Москві є знущанням над Україною.

"А чого приїжджати до агресора? От коли війни не буде, агресія припиниться, - тоді можна шукати будь-яку точку і обговорювати українсько-російські відносини. Зараз такого обговорення бути не може", - наголосив Кравчук.

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Можлива зустріч Зеленського з Путіним: що відомо

Зеленський у відеозверненні, оприлюдненому 20 квітня, запропонував Путіну зустрітися у "будь-якій точці" Донбасу, де триває війна.

22 квітня Путін заявив про готовність обговорити із Зеленським у Москві двосторонні відносини у будь-який зручний час.

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук повідомив, що Україна запропонувала прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньягу стати посередником у переговорах президентів України та Росії.

Кравчук вважає, що переговори Зеленського і Путіна можна проводити лише у нейтральній країні.

Голова української делегації у ТКГ пропонує Фінляндію або Швейцарію для проведення можливих переговорів між президентами України і РФ.

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Автор: Віталій Саєнко