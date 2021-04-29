Кремль продовжує наполягати на зустрічі Зеленського і Путіна в Москві.

Речник російського президента Дмитро Пєсков, коментуючи інформацію про підготовку зустрічі Путіна і Зеленського, сказав, що «конкретики» з Банкової не отримували.

Про це Пєсков розповів в ефірі Першого телеканалу, цитує РИА Новости.

Читайте такожПапа Римський готовий бути посередником на зустрічі Зеленського з Путіним – кардиналВін уточнив, що контакти з Банковою підтримує заступник глави Адміністрації президента РФ Дмитро Козак.

«Козак знаходиться у постійному контакті з Офісом президента України. З Офісу президента ніякої конкретики не надходило», – сказав він.

Речник Путіна знову повторив, що глава Кремля готовий зустрітися з українським президентом в Москві, але не порушувати під час розмови питання Донбасу.

«Відповідь президента Путіна, що про це треба говорити з Донбасом, а не з Росією, і запрошення Зеленському приїхати в Москву і поговорити про двосторонні відносини, якщо він цього бажає. Як будуть далі формулювати пропозиції з боку Києва, ми не знаємо. Але президент готовий сісти і поговорити про двосторонні відносини з Україною», – відповів Пєсков.

Зеленський запропонував Путіну зустрітися: передісторія

20 квітня у відеозверненні президент Зеленський запропонував російському колезі Путіну зустрітися в «будь-якій точці» Донбасу, де йде війна.

22 квітня Путін заявив про готовність обговорити з Зеленським у Москві двосторонні відносини в будь-який зручний час, але відмовився обговорювати «проблему Донбасу». При цьому президент РФ в черговий раз повторив, що для вирішення "проблеми Донбасу «керівництву України потрібно спілкуватися з підконтрольними Росії бойовиками з «ДНР» і «ЛНР», а вже потім з Росією.

26 квітня Зеленський заявив про підготовку до зустрічі з президентом Росії та повідомив, що відповідне доручення дано керівнику його офісу Андрію Єрмаку.

В інтерв'ю італійській газеті La Repubblica Зеленський висловив переконання, що його двостороння зустріч з Путіним обов'язково відбудеться, і не виключив, що місцем її проведення може стати Ватикан. Також Зеленський припустив, що його прямі переговори з Путіним можуть запобігти ескалації агресивних дій РФ.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Яна Ставська