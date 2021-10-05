Міністр підкреслив, що місія повинна повноцінно виконувати свій мандат, у тому числі здійснювати моніторинг ситуації на кордоні з Росією та в тимчасово окупованому Криму.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обговорив з генеральним секретарем ОБСЄ Хельгою Шмід підвищення спроможностей Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

Як повідомляє прес-служба МЗС, про це йшлося під час їхньої зустрічі в рамках роботи Варшавського безпекового форуму.

Зазначається, що Кулеба висловив вдячність за зусилля ОБСЄ у врегулюванні російсько-українського збройного конфлікту та мінімізації негативних наслідків російської агресії для громадян по обидва боки лінії розмежування.

Міністр назвав рішення Російської Федерації про закриття місії спостерігачів ОБСЄ на російських пунктах пропуску через державний кордон "Гуково" і "Донецьк" "свідомим кроком задля руйнування Мінських домовленостей".

Читайте також"Не питання завтрашнього дня": в НАТО висловилися про членство України та Грузії в АльянсіВін нагадав, що пункт 4 Мінського протоколу від 5 вересня 2014 року передбачає забезпечення постійно діючого моніторингу та верифікації з боку ОБСЄ державного кордону між Україною та Росією.

"Міністр переконаний, що Росія завадила присутності спостерігачів ОБСЄ на кордоні для того, щоб з ще більшою зухвалістю постачати на тимчасово окуповані території в Луганській та Донецькій областях зброю, боєприпаси та найманців, і надалі підживлювати збройний конфлікт", - йдеться у повідомленні.

Кулеба наголосив, що Україна виступає за відновлення моніторингу неконтрольованої частини українсько-російського кордону. Повідомляється, що сторони обговорили підвищення спроможностей Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, щоб місія могла повноцінного виконувати свій мандат, у тому числі здійснювати моніторинг ситуації на кордоні з Росією та в тимчасово окупованому Криму.

Співрозмовники також приділили окрему увагу ролі ОБСЄ у втіленні завдань "Кримської платформи задля деокупації Кримського півострова".

Росія відмовилась продовжити мандат ОБСЄ на Донбасі

Наприкінці вересня закінчується чинний мандат місії спостерігачів ОБСЄ, і РФ заявила, що не приєднається до консенсусу з метою продовження мандату місії на українсько-російському кордоні у пунктах пропуску "Гукове" і "Донецьк".

У МЗС України рішуче засудили це рішення, заявивши, що це свідчить про плани Кремля й надалі постачати зброю на Донбас.

Європейський Союз також засудив рішення Росії, а США закликали її продовжити мандат місії ОБСЄ.

Автор: Леся Лещенко